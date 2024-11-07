灣區兩低空經濟帶 造「天空之城」

下周開幕 珠海航展首示無人機船

深圳、廣州已形成初具規模的無人機生產鏈條，深圳在輕小型多旋翼無人機方面表現突出，擁有集模具製造、平台開發、產品製造等為一體的完整產業鏈。截至2023年底，深圳無人機企業1700多間，年產值為960億元（人民幣，下同，約1040億港元），消費類無人機在全球市場佔比達74%。大疆等深圳企業成為低空產業發展範例。

廣州開發區去年底發布「低空10條」，綜合力度大、產業鏈條覆蓋範圍廣。拿下「全球第一證」並開啟全球商業首飛的億航智能進駐，目前區內低空產業鏈企業達45間，年營收規模約125億元。珠海則以中國航展、亞洲通用航空展的「雙航展」優勢贏得更多落地試驗主動權，於下周開幕的第15屆中國航展亦首次增設無人機無人船演示區。

粵港澳大灣區經濟總量超過13萬億，跨境飛行、城際飛行、空中通勤、空中擺渡等新業態模式快速增長，Sky Shuttle和Heliservices等直升機公司已在香港、澳門、深圳開展直升機擺渡服務。昨有直升機服務營運商進行跨境低空試飛，由深圳南頭直升機場經蛇口郵輪中心，飛抵香港國際機場，試飛僅耗時15分鐘。