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深圳促低空經濟 兩年擲130億 擬建1200起降點 5G基站3年增8000

【明報專訊】深圳全力打造「低空經濟第一城」，周二（5日）召開低空經濟基礎設施高質量建設啟動會，會上宣布，預計今年至2026年，深圳低空設施投資額將達到120億元（人民幣，下同，約130億港元）以上。到2026年，深圳將新建成1200個低空起降點，低空經濟將覆蓋載人飛行、物流運輸、社區配送及城市治理服務四大領域。

據《深圳特區報》昨報道，深圳市發展改革委會上介紹《深圳市低空基礎設施高質量建設方案（2024-2026年）》，稱深圳正在加速構建一張層次分明、結構合理的低空起降設施網絡。到2026年，全市預計建成1200個以上低空起降點，同時，在深圳低空運營總部基地、龍華樟坑徑等低空起降點，打造一批標誌性低空飛行全場景應用示範點。

年內建147設施 龍崗28最多

目前，深圳市已建成各類低空起降設施249個，規模全國領先。市交通運輸局在會上介紹，為完成2026年目標，深圳年內還要建成低空起降設施147個。其中以龍崗區28個最多，其次是寶安區21個、鹽田區20個、羅湖區15個、南山區13個、福田區9個、其他區41個。明、後年亦有相應指標。

低空大腦升級 試新飛行器

深圳市低空辦將統籌各成員單位進行配套保障，包括優化空間保障機制，積極推進醫院、體育館、公園、樞紐等建築配建起降設施；拓寬資金渠道，積極引入社會資本參與低空基礎設施建設運營；建立低空基建統籌推進機制；加快被認為是「低空大腦」的全市域智能融合低空系統（SILAS）建設，加強核心基礎功能開發和系統升級。

在低空信息基礎設施方面，深圳SILAS計劃本月下旬發布1.0版本。在低空創新基礎設施方面，當局將模擬低空空域複雜環境測試無人機、電動垂直起降飛行器eVTOL等新型飛行器；圍繞大中型無人機適航認證、輕小微型無人機產品測試、多場景融合測試等需求，合理佈局形成錯位協同的低空測試服務體系格局。未來3年，深圳將新增建設5G-A通訊基站8000個，加強600米以下低空網絡的覆蓋，構建「空-天-地-海」融合通訊網絡體，實現全市起降點和運營航路5G全覆蓋。

建設啟動會 無人機增速演示

大會以「低空新質 基建先行」為主題，展示深圳通訊、導航和監視等低空經濟基礎設施建設成效。會上市交通局、工信局與深圳多間電訊運營商簽署合作備忘錄，現場進行無人機低空經濟多場景演示。目前應用於深圳南山區至中山、珠海跨城跨海常態化物流運輸的豐翼科技豐舟90垂起固定翼無人機，當天增速飛過深圳人才公園人才橋，演示物流配送服務。

此外，中信海直應急消防直升機、大智無疆T60農業機、華潤後海智慧運營商的政務安防巡檢無人機分別對應急消防、農業管理、城市安防巡檢等低空經濟場景進行演示。

此外，無人機競速運動被納入明年全運會項目，當天專業飛手們會操控澤芯未來的7寸競速無人機，以時速約150公里飛向人才公園湖心，展現速度感和機動性。

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