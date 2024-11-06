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習湖北視察空降兵軍 促運用科技提升戰力

【明報專訊】國家主席、中央軍委主席習近平前日到湖北孝感視察空降兵軍，察看空降作戰和保障裝備，詳細了解典型武器裝備技戰術性能，他強調要強化作戰需求牽引，加強空降裝備標準化、系列化、通用化建設和實戰化運用，構建新型空降裝備體系。

央視畫面顯示，在中央軍委副主席何衛東、空軍司令常丁求、空軍政委郭普校等將領陪同下，習近平參觀了空降兵裝備展示，現場有空降履帶式重型裝甲車和輪式裝甲車、空降型吉普車、空降物資箱、空降兵單兵武器裝備等，並有空降兵演示空降偵察，他們用於偵察的無人機，除了多種大小型號的旋翼機，也有不同外形和大小的仿生機械鳥，顯示機械鳥已廣泛應用中國海陸空軍。此外還有履帶式小型遙控偵察車，以及長達數米的巨型旋翼機用於運輸物資。

空降兵軍隸屬空軍，由原來空降兵第15軍整改而成，曾參與抗美援朝戰爭上甘嶺戰役。習近平指出，空降兵部隊在解放軍力量體系和作戰體系中具有特殊重要作用，要全面加強練兵備戰，全面提高空降作戰能力，努力建設一支強大的現代化空降兵部隊。

習近平說，要運用先進科技成果，提升空降兵部隊戰鬥力；要深化政治整訓，嚴肅查處官兵身邊的腐敗問題和不正之風；要堅持更高標準、更嚴要求，培養空降兵特有的血性膽氣。

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