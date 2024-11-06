殲35A發相 官宣航展登場 空軍預告適當時機公開「更牛」利器

空軍昨發布一架殲35A照片，駕駛艙有機師，引擎啟動在某機場跑道滑行。圖片顯示，正式官宣定型、入列空軍的殲35A（J35A），採用常規氣動佈局（殲20為鴨式佈局），配備DSI進氣道（蚌式）、梯形主翼、傾斜雙垂尾及內置彈倉，可被探測性較低。殲35A採用雙渦扇引擎，定位「中型多用途戰鬥機」。

空軍75周年 一系列「慶生」活動

11月11日是中國空軍成立75周年紀念日，中國空軍昨召開記者會介紹「慶生」活動。空軍新聞發言人謝鵬表示，空軍將以「尋根逐夢、制勝長空」為主題開展系列宣傳活動，將結合珠海航展（11月12日至17日舉辦）組織飛行表演、裝備靜態展示、軍樂演奏等活動，舉辦軍事飛行訓練國際交流會議、無人智能主題研討等交流活動，還將在部分空軍部隊駐地城市舉行戶外燈光展示活動。

運20貨艙供觀眾預約參觀

空軍裝備部牛文博說，這屆航展將首次展出中型隱形多用途戰鬥機殲35A、紅19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等裝備，還將派出「八一」、「紅鷹」飛行表演隊以及殲20、殲16、運油20A等7型26架飛機飛行表演，並開放運20飛機貨艙供現場觀眾預約參觀。

對於內地軍事迷熱切盼望更多新型號裝備能早日亮相，謝鵬表示，能夠感受得到大家「心情迫切」，強調中國空軍始終按計劃穩步推進各類新型裝備的研製和列裝，「在適當的時機和場合，一定會有符合大家期望的更『牛』（厲害）的重器、利器陸續公開露面」。外界目前特別關注具有科幻造型的戰略轟炸機轟20消息能獲得確認。

記者會上，空軍還集中發布了首次擊落美製U2高空偵察機陣地、抗美援朝戰鬥起飛地舊址等12個空軍紅色地標和相關產品。