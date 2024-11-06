明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

意總統明訪華 中方：友好合作助推中歐關係

【明報專訊】意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）將於周四起訪華6天。中國外交部發言人毛寧表示，中國和意大利同為世界重要經濟體，兩國友好合作符合雙方共同利益，也有助於推動中歐關係的健康發展。意大利駐華使館稱，馬塔雷拉此行將致力拓展商機，特別希望重啟意大利時尚產業在中國的市場。

馬塔雷拉應中國國家主席習近平邀請對中國國事訪問。毛寧表示，馬塔雷將與習近平會談，擘畫中意關係未來發展藍圖，李強總理、趙樂際委員長將分別同他會見。毛寧說，意大利總理梅洛尼（7月）和總統馬塔雷拉先後訪華，突顯中意關係高水平發展；中方願同意方一道，進一步深化政治互信，拓展務實合作和人文交流。

將提調解俄烏戰爭中東衝突

意大利在歐盟對華電動汽車反補貼稅案投贊成票。這次馬塔雷拉訪華，預定前往北京、上海、廣州等地，包括在北京大學演講並與師生互動，參加「意大利-中國文化論壇」等。意大利《晚郵報》報道，意國政府認為，中國對於俄羅斯政府行動可以產生「決定性影響」，要解決傷亡慘重的俄烏戰爭，需要中國站出來協助調解。馬塔雷拉將向習近平提出解決烏克蘭與中東衝突的要求。

在中歐電動汽車關稅談判僵持不下的背景下，近期歐洲外交官已相繼訪問中國，法國外交部外貿部長級代表普里馬、捷克工業和貿易部總司長皮耶哈等人周日分別與中方官員會談，土耳其國庫和財政部部長也將於6日至8日訪華。針對西班牙東南部暴雨成災，習近平也已向西班牙國王費利佩六世致電慰問，中方願提供力所能及的緊急人道主義援助。

上 / 下一篇新聞