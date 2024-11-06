意總統明訪華 中方：友好合作助推中歐關係

【明報專訊】意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）將於周四起訪華6天。中國外交部發言人毛寧表示，中國和意大利同為世界重要經濟體，兩國友好合作符合雙方共同利益，也有助於推動中歐關係的健康發展。意大利駐華使館稱，馬塔雷拉此行將致力拓展商機，特別希望重啟意大利時尚產業在中國的市場。
馬塔雷拉應中國國家主席習近平邀請對中國國事訪問。毛寧表示，馬塔雷將與習近平會談，擘畫中意關係未來發展藍圖，李強總理、趙樂際委員長將分別同他會見。毛寧說，意大利總理梅洛尼（7月）和總統馬塔雷拉先後訪華，突顯中意關係高水平發展；中方願同意方一道，進一步深化政治互信，拓展務實合作和人文交流。
將提調解俄烏戰爭中東衝突
意大利在歐盟對華電動汽車反補貼稅案投贊成票。這次馬塔雷拉訪華，預定前往北京、上海、廣州等地，包括在北京大學演講並與師生互動，參加「意大利-中國文化論壇」等。意大利《晚郵報》報道，意國政府認為，中國對於俄羅斯政府行動可以產生「決定性影響」，要解決傷亡慘重的俄烏戰爭，需要中國站出來協助調解。馬塔雷拉將向習近平提出解決烏克蘭與中東衝突的要求。
在中歐電動汽車關稅談判僵持不下的背景下，近期歐洲外交官已相繼訪問中國，法國外交部外貿部長級代表普里馬、捷克工業和貿易部總司長皮耶哈等人周日分別與中方官員會談，土耳其國庫和財政部部長也將於6日至8日訪華。針對西班牙東南部暴雨成災，習近平也已向西班牙國王費利佩六世致電慰問，中方願提供力所能及的緊急人道主義援助。