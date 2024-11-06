意總統明訪華 中方：友好合作助推中歐關係

馬塔雷拉應中國國家主席習近平邀請對中國國事訪問。毛寧表示，馬塔雷將與習近平會談，擘畫中意關係未來發展藍圖，李強總理、趙樂際委員長將分別同他會見。毛寧說，意大利總理梅洛尼（7月）和總統馬塔雷拉先後訪華，突顯中意關係高水平發展；中方願同意方一道，進一步深化政治互信，拓展務實合作和人文交流。

將提調解俄烏戰爭中東衝突

意大利在歐盟對華電動汽車反補貼稅案投贊成票。這次馬塔雷拉訪華，預定前往北京、上海、廣州等地，包括在北京大學演講並與師生互動，參加「意大利-中國文化論壇」等。意大利《晚郵報》報道，意國政府認為，中國對於俄羅斯政府行動可以產生「決定性影響」，要解決傷亡慘重的俄烏戰爭，需要中國站出來協助調解。馬塔雷拉將向習近平提出解決烏克蘭與中東衝突的要求。

在中歐電動汽車關稅談判僵持不下的背景下，近期歐洲外交官已相繼訪問中國，法國外交部外貿部長級代表普里馬、捷克工業和貿易部總司長皮耶哈等人周日分別與中方官員會談，土耳其國庫和財政部部長也將於6日至8日訪華。針對西班牙東南部暴雨成災，習近平也已向西班牙國王費利佩六世致電慰問，中方願提供力所能及的緊急人道主義援助。