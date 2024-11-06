進博開幕 李強：願進一步單邊開放 與商家座談 稱有能力推經濟回升冀外資續扎根中國

指保守主義上升 更要提升開放

新華社報道，李強在致辭表示，如果說首屆進博會是中國向世界發出的單向邀約，之後的每一屆便是中國和世界雙向奔赴的共同約定，反映大家對開放合作的共同心願。他說，當今逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，全球和平和發展事業面臨的不穩定、不確定因素增多，「愈是在這樣的情况下，我們愈要堅持開放、擴大開放、提升開放」。李強提出三點建議：一是要在堅持重信守諾中更好凝聚開放共識；二是要在堅持互利共贏中更好拓展開放空間；三是要在堅持命運與共中更好擔起開放使命。

馬來西亞、烏茲別克、哈薩克、蒙古國、塞爾維亞等國家總理出席開幕式並致辭，世貿總幹事伊維拉、聯合國貿發會議秘書長格林斯潘視像致辭。開幕式後，李強同與會外國領導人共同巡館。

逾400新產品技術服務「首發」

進博會組委會表示，本屆進博會共有來自152個國家和地區的3496家展商參加，有400多項新產品新技術新服務首發首展，其中一家長達142年歷史的北歐企業選擇在本次進博會首發一種高能效半焊式板式換熱器（熱交換器）的全球新品，展示其運用高技術實現能源循環利用的決心。

在開幕式前夕，李強前天在上海同第七屆進博會參展商、採購商代表座談，新思科技、蔡司醫療、海克斯康、通用電氣、SK集團、默沙東、中國一汽、小米等企業負責人出席。

李強表示，中國有能力推動經濟持續回升向好、市場不斷擴容提質，為各國企業帶來更加廣闊的貿易拓展、投資興業、創新應用的發展新空間，中國市場仍是各國企業的最佳選擇之一；希望外資企業繼續扎根中國市場，把更多高品質商品和服務帶到中國，同時深化和中國採購商等企業合作，不僅將中國作為出口地，也作為重要的投資地、創業地，推動中國和世界市場更好對接。

官媒引述參加座談的企業代表表示，他們親身參與並見證了中國經濟社會發展，讚賞中國政府在持續放寬市場准入、改善營商環境、支持企業發展方面所作的努力；外資企業代表表示看好並將持續深耕中國市場，擴大在華投資，加快創新和融合發展，為促進全球可持續發展作出更大努力。

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