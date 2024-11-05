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馬英九再邀陸師生交流 奧運冠軍馬龍楊倩訪台

【明報專訊】馬英九基金會昨日宣布，馬英九已邀請北京大學等7間大陸大學的師生本月27日訪台，其中包括奧運金牌選手馬龍、楊倩等人。陸生訪台團將與台大等6間台灣大學交流，基金會表示，目前兩岸關係空前緊張，格外需民間交流，有助紓緩兩岸氣氛。台陸委會證實已收到申請，強調對所有申請案件一視同仁。

涉清北等7校 月尾起行

馬英九基金會執行長蕭旭岑在記者會表示，受邀大學包括北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學，行程預計9天8夜，與台灣大學、（新竹）清華大學、台灣政治大學、陽明交通大學、中國文化大學、長庚大學6間大學交流。訪團也將首次參訪台北市立中山女子高級中學，並參訪日月潭等景點、參加棒球體驗活動等。

馬基金會盼緩兩岸氣氛

這次40名成員包括就讀北京體育大學的「奧運六金王」馬龍，他曾奪里約奧運、東京奧運乒乓男單冠軍，是今年巴黎奧運男團金牌得主；同行另一位金牌選手，是就讀清華大學的東京奧運射擊冠軍楊倩。蕭旭岑表示，大陸這幾間著名大學學生來訪，實地與台灣大學生互動，傾聽台灣民眾心聲，了解台灣實况，有助紓緩兩岸氣氛，傳達更多和平信息。

馬英九2023年和2024年曾兩次率台青訪陸，此次也是馬英九基金會二度邀請大陸高校師生組團到台。蕭旭岑表示，去年大陸大學師生來訪，為兩岸關係帶來極為正面的成果。他還表示，已同步向陸委會、教育部等單位送件，懇請政府盡速核准，讓大陸學生順利訪台。

陸委會：一視同仁處理申請

台灣陸委會副主委梁文傑昨出席公開活動前受訪證實，已收到函文，稱屆時會按一般流程審查。就有大陸奥運金牌選手來台，他表示沒有壓力，「馬龍當然是一個很特殊的選手，但我們的審查程序標準還是相同」。去年訪台大陸師生團包括退役乒乓「球后」丁寧（里約奧運女單冠軍）等人，有綠營輿論批評是「統戰團」。

台灣《聯合報》昨引述知情人士表示，丁寧去年來台，在大陸方面引起很好迴響；因此，儘管兩岸關係緊張，陸方認為兩岸民間、青年交流不能斷。

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