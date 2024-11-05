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習仲勳傳記劇官宣啟播 述西北革命事迹

【明報專訊】國家廣播電視總局昨晚宣布，中宣部、廣電總局指導創作的革命題材電視劇《西北歲月》，於今天央視「一套黃金檔」（晚上8至10時）開播，騰訊視頻、愛奇藝、芒果TV同步播出，北京衛視、陝西衛視稍後播出。

廣電總局微信公眾號表示，《西北歲月》以西北地區的革命鬥爭歷史為背景，講述習仲勳（國家主席習近平父親）在中國革命低潮時期加入中國共產黨，秉持理想信念，經艱苦歲月的磨練洗禮，成為無產階級革命家和國家領導人的故事。

該部40集電視劇是中宣部2024年度文化產業發展專項資金支持項目，由陝西文化產業（影視）投資有限公司出品，靳東、倪妮、于和偉等主演。48歲的靳東扮演成年習仲勳。

「澎湃新聞」形容《西北歲月》是「革命英雄史詩式」電視劇，講述習仲勳1927年投身革命，至1952年離開大西北的25年間，在西北地區成長、工作、生活。故事聚焦習仲勳在陝甘邊區開創革命根據地，協同彭德懷保衛黨中央，土改糾偏，主政大西北期間解決民族宗教問題，發展西北經濟、文化等事業。

這部傳記式電視劇的預告短片及劇照可見，有毛澤東贈與習仲勳「黨的利益在第一位」的題詞，有扮演齊心（習近平之母）的倪妮與靳東的感情戲，也重現1951年習仲勳與十世班禪初次會面的場景等。

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