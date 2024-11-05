置換政府隱性債 地方債限額擬擴

市場稱措施如昔 料發特別國債

有關議案的詳細內容預料在周五（8日）會議結束時公布。「第一財經」報道，市場人士估計此次「置換地方政府隱性債務」並非發行地方政府債券，而是特別國債，即中央財政來償還地方隱性債務；此次議案表明通過增加地方政府債務限額，來置換地方存量隱性債務，與此前隱性債務置換方式一致。

自從財政部近期宣布將推出近年力度最大的化解地方政府債務風險措施後，市場緊盯這一政策細節。昨日人大會議正式宣告審議新的化債舉措。

所謂地方政府隱性債務，是指政府及其部門在法定政府債務限額之外，直接或承諾以財政資金償還及提供擔保等方式舉借的債務。為防範風險，2018年以來中央出招逐步化解存量隱性債務。其中，中國自2019年開始通過允許地方發行地方政府再融資債券來置換隱性債務，至今該發債規模約4萬億元人民幣。多名財稅專家表示，該措施可延長債務期限，降低償債利息，令隱性債務管理透明化。

昨日人大會議還聽取、審議一批報告和議案，包括聽取關於《監督法》修正草案審議結果的報告，草案二審稿增加每年聽取和審議關於環境狀况和環境保護目標完成情况的報告、政府債務管理情况的報告等內容。會議還審議有關任免案。