明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

反擊歐電動車關稅 華向世貿提訴 京促助達解決方案 法盼歐中緊張勿升級

【明報專訊】中國商務部宣布，昨日在世貿組織（WTO）起訴歐盟電動汽車反補貼終裁措施。中國商務部長王文濤前晚會見法國外交部外貿部長級代表普里馬時，敦促法方就中歐紛爭發揮積極作用，盡快達成雙方業界均可接受的解決方案；普里馬表示，不希望歐中當前的貿易緊張關係繼續升級，期待雙方通過磋商解決貿易分歧。當天，商務部副部長凌激也向訪華的捷克工業和貿易部總司長皮耶哈呼籲，希望捷方在中歐貿易紛爭中發揮積極作用。

歐盟委員會日前公布對華電動汽車反補貼調查終裁結果，從上周三（10月30日）起對自中國進口電動汽車加徵為期5年的反補貼稅。中國商務部發言人昨稱，為維護電動汽車產業發展利益和全球綠色轉型合作，中方把歐盟對華電動汽車反補貼終裁措施起訴至WTO爭端解決機制；中方敦促歐方正視自身錯誤，立即糾正違規做法，共同維護中歐經貿合作大局。此前，中方已將歐盟電動汽車反補貼初裁措施訴至世貿組織。

在中國與歐盟就貿易糾紛有逐步升級之際，前晚，在上海籌備第七屆進博會期間，王文濤與應邀參加進博會的普里馬會晤。王文濤指出，歐盟對華電動汽車反補貼調查嚴重阻礙中歐汽車產業合作，是中歐業界當前重大關切；中歐技術團隊正進行第二階段磋商；雖然貿易政策問題屬於歐委會權限，但法國作為歐盟重要成員國，應發揮積極作用，推動歐委會切實展現誠意，與中方相向而行，盡快達成雙方業界均可接受的解決方案。

法方關注白蘭地反傾銷

王文濤：調查依法願洽商

王文濤強調，與歐盟在沒有產業申請的情况下貿然發起反補貼調查完全不同，中方展開的白蘭地、豬肉和乳製品3宗貿易救濟調查都是應國內產業申請依法發起，完全符合WTO規則和中國法律法規；中方將基於事實和證據作出裁定，願與歐委會共同尋求妥善解決方案。

近幾月來，中國對歐洲豬肉和乳製品發起調查，並於10月對來自歐盟的進口白蘭地實施臨時反傾銷措施。商務部網站引述普里馬稱，農食產品是法國對華貿易重要領域，法方在中方對歐白蘭地等產品的調查有重要關切，期待雙方通過磋商解決貿易分歧。

法國在歐盟電動車反補貼案投贊成票。據路透社報道，普里馬斯向王文濤表示，歐盟拒絕使局勢升級，並繼續與中國進行貿易，「但不會在關鍵問題上屈服於壓力」。普里馬的新聞辦公室的聲明稱，「我們將繼續捍衛讓所有人受益的公平競爭」，並稱王文濤在討論中持開放態度，考慮法國白蘭地生產商的主張。

華促推動磋商 捷克稱反保護主義

另邊廂，凌激與皮耶哈前天在北京共同主持召開中國—捷克經濟聯合委員會第12次會議。凌激指出，中方對電動車反補貼稅裁決結果不認同、不接受；捷是歐洲重要汽車生產國，希望捷方發揮積極作用，推動歐方在中歐電動汽車磋商中展現政治意願和談判誠意。皮耶哈表示，捷主張自由貿易，反對保護主義。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞