反擊歐電動車關稅 華向世貿提訴 京促助達解決方案 法盼歐中緊張勿升級

歐盟委員會日前公布對華電動汽車反補貼調查終裁結果，從上周三（10月30日）起對自中國進口電動汽車加徵為期5年的反補貼稅。中國商務部發言人昨稱，為維護電動汽車產業發展利益和全球綠色轉型合作，中方把歐盟對華電動汽車反補貼終裁措施起訴至WTO爭端解決機制；中方敦促歐方正視自身錯誤，立即糾正違規做法，共同維護中歐經貿合作大局。此前，中方已將歐盟電動汽車反補貼初裁措施訴至世貿組織。

在中國與歐盟就貿易糾紛有逐步升級之際，前晚，在上海籌備第七屆進博會期間，王文濤與應邀參加進博會的普里馬會晤。王文濤指出，歐盟對華電動汽車反補貼調查嚴重阻礙中歐汽車產業合作，是中歐業界當前重大關切；中歐技術團隊正進行第二階段磋商；雖然貿易政策問題屬於歐委會權限，但法國作為歐盟重要成員國，應發揮積極作用，推動歐委會切實展現誠意，與中方相向而行，盡快達成雙方業界均可接受的解決方案。

法方關注白蘭地反傾銷

王文濤：調查依法願洽商

王文濤強調，與歐盟在沒有產業申請的情况下貿然發起反補貼調查完全不同，中方展開的白蘭地、豬肉和乳製品3宗貿易救濟調查都是應國內產業申請依法發起，完全符合WTO規則和中國法律法規；中方將基於事實和證據作出裁定，願與歐委會共同尋求妥善解決方案。

近幾月來，中國對歐洲豬肉和乳製品發起調查，並於10月對來自歐盟的進口白蘭地實施臨時反傾銷措施。商務部網站引述普里馬稱，農食產品是法國對華貿易重要領域，法方在中方對歐白蘭地等產品的調查有重要關切，期待雙方通過磋商解決貿易分歧。

法國在歐盟電動車反補貼案投贊成票。據路透社報道，普里馬斯向王文濤表示，歐盟拒絕使局勢升級，並繼續與中國進行貿易，「但不會在關鍵問題上屈服於壓力」。普里馬的新聞辦公室的聲明稱，「我們將繼續捍衛讓所有人受益的公平競爭」，並稱王文濤在討論中持開放態度，考慮法國白蘭地生產商的主張。

華促推動磋商 捷克稱反保護主義

另邊廂，凌激與皮耶哈前天在北京共同主持召開中國—捷克經濟聯合委員會第12次會議。凌激指出，中方對電動車反補貼稅裁決結果不認同、不接受；捷是歐洲重要汽車生產國，希望捷方發揮積極作用，推動歐方在中歐電動汽車磋商中展現政治意願和談判誠意。皮耶哈表示，捷主張自由貿易，反對保護主義。

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