李強明赴進博會開幕式 大馬斯洛伐克領袖出席

新華社報道，商務部新聞發言人何亞東昨日宣布，李強總理將出席進博會開幕式及相關活動並致辭。外交部發言人毛寧也表示，應李強邀請，馬來西亞首相安華、烏茲別克總理阿里波夫、斯洛伐克總理菲佐、哈薩克總理別克捷諾夫、蒙古國總理奧雲額爾登、塞爾維亞總理武切維奇等外國領導人將出席進博會開幕式及相關活動。

安華周四上京晤習

外交部發言人林劍上周五表示，安華將於今日至周四（7日）到訪中國進行工作訪問。安華將先後訪問上海與北京，並在明日和周四分別與李強及國家主席習近平會面。據《當今大馬》報道，馬來西亞外交部長莫哈末哈山、貿工部長東姑扎夫魯，以及人資部長沈志強將隨安華訪華。安華在2022年出任首相後，曾兩度訪問中國。

斯洛伐克總理菲佐應李強邀請，上周四（10月31日）至明日對中國進行正式訪問，並已於上周五（1日）分別與習近平、李強以及全國人大委員長趙樂際會面、會談。在中歐持續就電動車加稅問題磋商之際，菲佐向李強表示，斯方反對歐盟對大陸電動車加徵關稅，希望歐中透過對話磋商尋求妥善解決。

297巨企參展 破紀錄

本屆進博會明日至下周日（10日）在上海舉辦。企業展繼續保持36萬多平方米的規模，共有129個國家和地區的3496間展商參加，國別地區數和企業數均超過上屆，參展的世界500強和行業龍頭企業達297間，創歷史新高。

《人民日報》報道， 第七屆進博會各項籌備工作目前已基本就緒。為貫徹中共總書記習近平關進博會「愈辦愈好」的指示要求，上海市舉全市之力，確保第七屆進博會成功、精彩、富有成效。本屆進博會將展示400多項代表性新產品新技術新服務，上海將在南京路等地標舉行「進博新品」、「國潮精品」和「絲路雲品」的「三品首發活動」，並舉辦「國別商品文化繽紛月」，讓進博會「展品變商品」，同時舉辦「全國絲路雲品電商節」，便利參展企業通過電商渠道進一步進入中國市場。