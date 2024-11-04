昔捲新冠起源爭議 石正麗加入廣州實驗室

武漢病毒研究所曾被海外媒體懷疑與新冠病毒有關而聞名。「澎湃新聞」昨報道，武漢大學官網上月底發布題為「嚴歡團隊Nature發文首次提出人工設計病毒受體」的消息，顯示論文共同通訊作者石正麗的任職單位為廣州實驗室、中國科學院武漢病毒研究所。

據廣州實驗室官網的信息顯示，石正麗今年5月赴廣州實驗室任研究員。石1987年獲武漢大學遺傳專業學士學位，1990年獲中國科學院武漢病毒所病毒學碩士學位，2000年獲法國蒙彼利埃第二大學（Montpellier University II）病毒學博士學位。自1990年7月起，石正麗長期在武漢病毒研究所工作。

石正麗從事新發傳染病病原學研究，聚焦蝙蝠等野生動物新病毒發現與鑑定、生物學特徵、病毒跨種感染機理和傳播規律等研究，在蝙蝠冠狀病毒的分佈和遺傳進化、SARS病毒溯源、新冠肺炎病原鑑定和溯源等方面取得突破成果。她因此被內媒稱為「蝙蝠女俠」。

廣州實驗室2021年5月成立，科研和臨牀園區分別坐落廣州國際生物島和大坦沙島，是呼吸系統疾病及其防控領域的新型科研事業單位，中國工程院院士鍾南山正擔任主任。