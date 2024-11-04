「原因衆所周知」 中國拒月壤借美

王軍強上周五（1日）晚間受邀在影片平台「嗶哩嗶哩」舉辦、被稱為內地科學界「春晚」的「超級科學晚」活動介紹其負責的月壤研究。他表示，月壤異常珍貴，申請研究需經一系列嚴格審批流程，中科院寧波材料所花半年才得到近1克月壤樣本，團隊為此做大量準備工作，包括啓用高標準實驗室、安裝指紋鎖、購買專用手套箱、安裝24小時監控記錄設備等。

王軍強表示，目前已有110多個研究團隊獲批使用月壤研究，累計80多克；月壤在研究結束後須歸還，一旦樣本有損壞，相關研究人員和團隊或被列入黑名單，無法再次申請。王軍強也首次證實，美國申請向中國借月壤未獲批准，原因「眾所周知」。

NASA曾稱談判樂觀 向美議員保證不危國安

此前，據路透社上月報道，NASA正與中方官員談判，爭取讓美國科學家對中方取回的月壤樣本開展研究，加強美中在太空問題上的溝通。NASA署長尼爾森（Bill Nelson）曾表示，雙方的談判會有「積極」成果，中國會同意租借樣品；他為此還向美國議員保證談判不會構成國家安全問題。