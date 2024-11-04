「原因衆所周知」 中國拒月壤借美

【明報專訊】領導研究月壤製水的中科院寧波材料所研究員王軍強近日表示，美國向中國租月壤樣本的申請「由於眾所周知的原因」未獲批准。此前，外交部發言人毛寧曾表示，中國政府對中美航天交流合作持開放態度，同時提到美國限制中美航天合作的「沃爾夫條款」。根據美國2011年通過的《沃爾夫修正案》，美國太空總署（NASA）必須與聯邦調查局合作，證明與中方交流不會威脅美國國家安全。
王軍強上周五（1日）晚間受邀在影片平台「嗶哩嗶哩」舉辦、被稱為內地科學界「春晚」的「超級科學晚」活動介紹其負責的月壤研究。他表示，月壤異常珍貴，申請研究需經一系列嚴格審批流程，中科院寧波材料所花半年才得到近1克月壤樣本，團隊為此做大量準備工作，包括啓用高標準實驗室、安裝指紋鎖、購買專用手套箱、安裝24小時監控記錄設備等。
王軍強表示，目前已有110多個研究團隊獲批使用月壤研究，累計80多克；月壤在研究結束後須歸還，一旦樣本有損壞，相關研究人員和團隊或被列入黑名單，無法再次申請。王軍強也首次證實，美國申請向中國借月壤未獲批准，原因「眾所周知」。
NASA曾稱談判樂觀 向美議員保證不危國安
此前，據路透社上月報道，NASA正與中方官員談判，爭取讓美國科學家對中方取回的月壤樣本開展研究，加強美中在太空問題上的溝通。NASA署長尼爾森（Bill Nelson）曾表示，雙方的談判會有「積極」成果，中國會同意租借樣品；他為此還向美國議員保證談判不會構成國家安全問題。