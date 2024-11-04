杭馬3.6萬人跑破紀錄 配速機械狗成「風頭躉」

「好可愛！」、「機器狗來了」、「不能跑得比狗還慢！」這款身形較大的四足機械狗在賽道上一出現，即吸引所有觀眾舉機拍攝。半馬進行到3小時15分，與半馬關門配速員並排奔跑衝線。不過由於「關門兔」位列賽道最後，因此跑在前面的選手都未能一睹其風采。在3.5公里賽事，有由身形較小的機械人擔任陪跑員，在賽道上做出各種互動動作，鼓勵跑手。

至於在全馬終點，更有大會特別安排的「彩蛋」，由兩名人形機械人敞開懷抱，迎接率先完成的選手。據研發公司宇樹科技工作人員介紹，這款機械人身高1.27米，體重35公斤，能以超過每秒2米的速度小跑，擁有23個至43個強力關節和寬廣的關節運動範圍。

大會人員帶錯線 領先選手失冠軍

賽事過程中，出現戲劇性一幕。由於現場工作人員引導錯誤，導致前兩名選手跑錯路線。但第二名選手及時折返，最終領跑比賽並獲得第一名。原本領先的埃塞俄比亞選手以6秒之差錯失冠軍，損失逾21萬元人民幣的獎金。值得一提的是，本屆杭馬全程男子組前三名的成績都打破賽會紀錄。

除了杭州，昨日全國多地舉辦馬拉松賽事。有「國馬」之稱的北京馬拉松早上在大霧瀰漫中開跑，來自全國各地的3萬名選手赴京參賽。今年賽事在報名階段錄得18萬人申請，創下歷史紀錄。男、女子組賽事最終分別由埃塞俄比亞、肯尼亞選手奪得冠軍。

明報記者