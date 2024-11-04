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導師通水助入決賽 「數學天才」未獲獎 主辦機構就賽制致歉 遭質疑淡化「造神」責任

【明報專訊】阿里巴巴全球數學競賽昨公布決賽成績，初賽獲全球第12名後遭質疑作假的江蘇17歲中專女生姜萍（圖）及其導師王閏秋榜上無名。主辦機構阿里巴巴全球研究院（簡稱「達摩院」）昨發布聲明稱，調查發現兩人初賽違反不得討論的規定，就賽制不完善、管理不嚴謹致歉。兩人所在的江蘇漣水中等專業學校表示，王閏秋遭誡勉、取消本年度評優資格，「懇請公衆給予未成年人更多包容和愛護」。

校方稱導師遭誡勉 籲包容未成年人

今年6月中旬，在漣水中等專業學校學習服裝設計的姜萍以第12名的成績成為阿里數賽舉辦以來首名打進決賽的中專在讀生，名次高於中國第37屆國際數學奧林匹亞金牌選手、江蘇省大學入學考試狀元等選手。姜萍力壓群雄爆紅，但同時陷入作假質疑。

達摩院在公告表示，根據決賽閱卷結果，姜萍、王閏秋未獲獎，王閏秋在初賽中對姜萍提供幫助違反比賽規則，未提及兩人行為是否屬於作弊、成績是否仍有效，亦未作出進一步處理。有網民繼續表達對姜萍的支持，有網民認為該公告是「阿里對大眾輿論惹不起躲得起」。

達摩院原定9月公布決賽成績。本屆決賽分代數與數論、幾何與拓樸、分析與方程、組合與概率、應用與計算數學5個領域，每個領域各有金獎1名、銀獎2名、銅獎4名、優秀獎10名（應用與計算數學為11名），獎金分別為金獎3萬美元（約23.4萬港元）、銀獎1.5萬美元（約11.7萬港元）、銅獎8000美元（約6.2萬港元）、優秀獎2000美元（約1.6萬港元），其中金獎由北京大學、清華大學和馬里蘭大學學院市分校的學生奪得。

達摩院6月舉辦決賽前夕公布決賽選手名單，並推出姜萍的紀錄片，以「天才少女」形容這名高排名殺入決賽的中專生，獲內地央視等官媒追捧。姜萍陷入考試作弊爭議後，央視新聞、《人民日報》等官媒刪除相關報道。

達摩院昨宣布姜萍、王閏秋初賽違規後，引發公衆對傳媒公信力的質疑。有批評者表示，王閏秋利用規則漏洞作弊，達摩院和傳媒不加驗證，大肆報道，發現問題後不願負責，寄望拖過去，是足以載入中國新聞史的醜聞。此外，此事肇始於達摩院「造神」，但達摩院的聲明對自身責任只是輕描淡寫。

參賽者：初賽規則「防君子不防小人」

阿里巴巴全球數學競賽分為預選賽和決賽兩輪，均採用網上答題的形式，選手需在指定時間內交卷；其中預選賽為開卷考試，允許查閱資料或使用編程軟件答題，但與他人討論、外泄試題等屬於被禁止的作弊行為。有參加過該競賽的網民表示，初賽規定「防君子不防小人」。有網民統計初賽排名發現，有多組來自同一間機構的不同參賽者成績接近，存在大量參賽者組團作答、「把個人賽當團體賽」的可能。有網民表示，由於初賽成績對最終賽果及獎金歸屬沒有影響，加上晉級名額較多，許多參賽者的初賽目標是入圍決賽，不太在意初賽成績和公平。

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