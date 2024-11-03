明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

京城老商場45年五變求存 街市變「珍珠第一家」 紅橋市場跟上電商時代

【明報專訊】45年，5次轉型。位於北京市東城區的「紅橋市場」，跟隨時代的步伐，在45年間不斷轉型升級，從雜貨水產市場逐漸轉變為「文旅商融合」及線上線下全渠道發展的市場，鹹魚返生，重新迎來國內外消費者。一個紅橋市場走過的道路，也是全國營商生態變化的縮影。

明報記者 王佩凡

紅橋市場成立於1979年，是北京乃至全國最早建立並持續經營至今的商業綜合體。

「珍珠外交」站穩腳跟

早年北京近郊的農民將自家生產的農副產品「車拉筐帶」到京城出售，他們聚集在體育館西路附近街道，形成一個早市。北京紅橋市場有限責任公司總經理金偉介紹：「一開始它是農副市場，賣海鮮、賣水產、雞蛋，以及一些家具。」這裏甚至還賣過廢品、單車等輕工業品。

從1987年起，讓紅橋市場一舉成名的珍珠入駐市場。商戶白如芳和她的「芳華珠寶」店舖，在這時期進入市場。她曾先後接待包括英國前首相戴卓爾，美國前總統老布殊夫婦、小布殊夫婦，芬蘭總統，俄羅斯總統普京夫婦，英國前首相貝理雅夫人等超過130位國家元首及國際名人名流，通過「珍珠外交」使得芳華珠寶和紅橋市場一起站穩了腳跟。

改造水產市場主打餐飲

原本靠珍珠和水產為特色的紅橋市場，在2008年奧運會前夕，因為水產海鮮產生的氣味、垃圾及由此引發的污染和交通堵塞，嚴重影響周圍居民的生活和首都形象，紅橋市場被要求進行特色商業街區改造，提升市場品位，267戶水產商戶在3個月內遭集體撤市。

隨後，紅橋市場將地庫水產市場改造，主打餐飲服務項目，麥當勞、必勝客、星巴克、護國寺小吃等國內外的知名快餐企業進駐，據金偉介紹，疫情前餐飲區域最高一日營業總額曾達22萬元（人民幣，下同）。

疫下慘淡 走「平台+金融+線下」模式

然而新冠疫情期間，生意慘淡，整個餐飲區域試過一天僅入帳8000多元，市場客流量也從日均3萬至4萬人次減少至現在日均1萬左右，且顧客消費金額也明顯下降。紅橋市場面臨困境，必須尋找破局機會。

金偉說，市場討論的變革，包括改變商場佈局、引入熱門店舖，甚至承接文化娛樂活動等方法。最終在探索中，紅橋市場決定走「平台+金融+線下實體」的商業模式。

「平台的作用是什麼？平台的作用是引流的，不管是非遺平台、文化平台、科技平台、智慧物業平台，作用都是為引流。」金偉說。有了流量，再加上優質產品和順暢的金融服務，紅橋市場終於在動盪中「止跌回穩」，僅餐飲行業就已恢復至疫情前80%的水平。

開通達人帶貨模式 助企業數碼轉型

同時，紅橋市場創建並打造了珠寶設計中心、珠寶定製中心、珠寶鑑定中心和珠寶體驗中心，且面對電商潮流，紅橋市場也組織了電商團隊。僅2024年，紅橋電商通過小紅書、視頻號、抖音、快手、天貓等新媒體電商平台，電商成交金額已突破3500萬元，觸及2億多人次。

紅橋電商直播基地目前關聯新媒體帳號累計20多個，提高30多家企業經營能力，挖掘和培育了10多名直播達人，全面開通主播帶貨、達人帶貨模式，幫助園區線下企業數碼化轉型。

在全球各大旅行社的旅遊手冊中，紅橋市場以「pearl market」（珍珠市場）之名，被列為旅遊地標性建築重點推薦，每年都有近百萬的外賓慕名前來參觀購物。

白如芳稱，疫情前，紅橋的外國客戶大多來自歐美，以及俄羅斯、東南亞等國家，外國消費者比例高達60%左右。疫情後，非洲、中東國家的客源逐漸增加，歐美客源逐漸恢復，再加上紅橋市場在國內「京城珍珠第一家」的影響力擴散，現在內外賓比例各佔一半。

金偉表示，目前紅橋市場正第5次轉型升級，下一步除了堅持已有發展戰略，將繼續打造對外文化交往的商業窗口。

（中國故事）

上 / 下一篇新聞