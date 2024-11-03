京城老商場45年五變求存 街市變「珍珠第一家」 紅橋市場跟上電商時代

明報記者 王佩凡

紅橋市場成立於1979年，是北京乃至全國最早建立並持續經營至今的商業綜合體。

「珍珠外交」站穩腳跟

早年北京近郊的農民將自家生產的農副產品「車拉筐帶」到京城出售，他們聚集在體育館西路附近街道，形成一個早市。北京紅橋市場有限責任公司總經理金偉介紹：「一開始它是農副市場，賣海鮮、賣水產、雞蛋，以及一些家具。」這裏甚至還賣過廢品、單車等輕工業品。

從1987年起，讓紅橋市場一舉成名的珍珠入駐市場。商戶白如芳和她的「芳華珠寶」店舖，在這時期進入市場。她曾先後接待包括英國前首相戴卓爾，美國前總統老布殊夫婦、小布殊夫婦，芬蘭總統，俄羅斯總統普京夫婦，英國前首相貝理雅夫人等超過130位國家元首及國際名人名流，通過「珍珠外交」使得芳華珠寶和紅橋市場一起站穩了腳跟。

改造水產市場主打餐飲

原本靠珍珠和水產為特色的紅橋市場，在2008年奧運會前夕，因為水產海鮮產生的氣味、垃圾及由此引發的污染和交通堵塞，嚴重影響周圍居民的生活和首都形象，紅橋市場被要求進行特色商業街區改造，提升市場品位，267戶水產商戶在3個月內遭集體撤市。

隨後，紅橋市場將地庫水產市場改造，主打餐飲服務項目，麥當勞、必勝客、星巴克、護國寺小吃等國內外的知名快餐企業進駐，據金偉介紹，疫情前餐飲區域最高一日營業總額曾達22萬元（人民幣，下同）。

疫下慘淡 走「平台+金融+線下」模式

然而新冠疫情期間，生意慘淡，整個餐飲區域試過一天僅入帳8000多元，市場客流量也從日均3萬至4萬人次減少至現在日均1萬左右，且顧客消費金額也明顯下降。紅橋市場面臨困境，必須尋找破局機會。

金偉說，市場討論的變革，包括改變商場佈局、引入熱門店舖，甚至承接文化娛樂活動等方法。最終在探索中，紅橋市場決定走「平台+金融+線下實體」的商業模式。

「平台的作用是什麼？平台的作用是引流的，不管是非遺平台、文化平台、科技平台、智慧物業平台，作用都是為引流。」金偉說。有了流量，再加上優質產品和順暢的金融服務，紅橋市場終於在動盪中「止跌回穩」，僅餐飲行業就已恢復至疫情前80%的水平。

開通達人帶貨模式 助企業數碼轉型

同時，紅橋市場創建並打造了珠寶設計中心、珠寶定製中心、珠寶鑑定中心和珠寶體驗中心，且面對電商潮流，紅橋市場也組織了電商團隊。僅2024年，紅橋電商通過小紅書、視頻號、抖音、快手、天貓等新媒體電商平台，電商成交金額已突破3500萬元，觸及2億多人次。

紅橋電商直播基地目前關聯新媒體帳號累計20多個，提高30多家企業經營能力，挖掘和培育了10多名直播達人，全面開通主播帶貨、達人帶貨模式，幫助園區線下企業數碼化轉型。

在全球各大旅行社的旅遊手冊中，紅橋市場以「pearl market」（珍珠市場）之名，被列為旅遊地標性建築重點推薦，每年都有近百萬的外賓慕名前來參觀購物。

白如芳稱，疫情前，紅橋的外國客戶大多來自歐美，以及俄羅斯、東南亞等國家，外國消費者比例高達60%左右。疫情後，非洲、中東國家的客源逐漸增加，歐美客源逐漸恢復，再加上紅橋市場在國內「京城珍珠第一家」的影響力擴散，現在內外賓比例各佔一半。

金偉表示，目前紅橋市場正第5次轉型升級，下一步除了堅持已有發展戰略，將繼續打造對外文化交往的商業窗口。

（中國故事）