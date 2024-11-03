雙11網購節將至 有獎包裹詐騙湧現

對於此類新型詐騙愈來愈多，成都、駐馬店、蕪湖、昆明等地警方近期都發出「防詐」提醒，呼籲民眾警惕來路不明的優惠福利，切勿掃描不明包裹內的二維碼，也不要點開陌生鏈接，不要輸入自己的銀行卡、身分證、手機號等個人資料。

四川成都市民李女士前日對「封面新聞」表示，幾天前收到速遞件，拆開一看，裏面只有一個信封，裝了一封感謝信和一張刮刮卡。刮開顯示獎品明細有良品鋪子大禮包、其他品牌產品以及現金紅包等，卡片上標註禮品價值上千元（人民幣，下同），若要獲得獎品，須掃描二維碼或聯繫客服。李女士得以識破騙局，是因為她網購一直用網名收貨，而該速遞件上都是她的正確地址、姓名和電話。

「聽歌領佣金」女子被騙4.5萬元

報道指出，各地都有人受騙上當，騙徒通過「高薪」派工吸引事主操作，開始有甜頭，在事主進一步投入資金後就收錢失聯。江蘇一名劉女士「聽歌領佣金」幾天賺了幾百元，於是參加「更高利潤」工作，被騙4.5萬元。實際上，類似詐騙手法早已出現，但雙11速遞件交易量大，騙徒也因而群起作案。

良品鋪子在官方微博上聲明，從未製作、分發或授權第三方製作分發此類領獎卡片，已緊急向警方報備，將全力配合相關部門調查，堅決打擊任何假借公司名義的違法活動。