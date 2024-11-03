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航展拉動文旅 珠海酒店價飈

【明報專訊】兩年一度「航展黃金周」對珠海文旅帶動效應明顯，全市住宿價格在展會期間水漲船高。本報搜索市區酒店，許多均已滿房，平時價格在300元（人民幣，下同）左右的連鎖酒店，航展期間飈升至1500元；航展舉辦點機場周邊酒店、民宿房價平日普遍不超過200元一晚，航展期間價格幾乎都在4位數以上，有的甚至接近3000元一晚。

一些大型酒店及度假村亦推出航展套票，包辦航展門票、交通、住宿，並且提供展館往返接駁。除了看航展，還可以浸溫泉、玩遊樂園。價錢亦不菲，三天兩夜接近萬元。

當局促加強價格自律

珠海市市場監督管理局前日發出告誡函，要求全市酒店住宿、餐飲、停車等重點行業市場在第十五屆中國航展期間加強價格自律，嚴禁不正當價格行為。函中指出，航展期間，市場監管部門將加強市場價格行為監管和輿情監測，依法從嚴查處價格欺詐、哄抬價格、串通漲價等違法行為；對性質惡劣、情節嚴重、社會影響較大的典型案件予以曝光。

珠海市文旅局策劃「航展+」珠海文旅嘉年華，推出為期一個月的珠海藝術節，航展舉辦地金灣區屆時也將舉辦生態文化之旅、稻田藝術等活動。同期亦有其他展會，全球無人系統大會將於10日至12日在珠海舉辦，包括2024國際低空經濟博覽會、國際無人系統新技術成果展等內容。

明報記者

相關字詞﹕文旅市場 2024珠海航展

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