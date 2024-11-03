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瀋飛研製FC31 入列後命名殲35

【明報專訊】殲35源自瀋陽飛機工業集團早年自籌資金開發的FC31「鶻鷹」，12年前首飛，10年前在珠海航展首次公開亮相，引發各界高度關注和期待，紛紛判斷將成為中國航母隱形艦載機。

外界料成航母隱形艦載機

FC31是瀋飛內部代號，並非軍方給予的正式名稱。首度亮相之後，「鶻鷹」開始多年改進之路，遲遲未上航母。2021年和2022年被拍攝到的「鶻鷹」新版本機身編號為「35」開頭，並噴上解放軍海軍塗裝，顯示這款戰機已獲得軍方肯定，名稱定為殲35。

據公開信息，殲35為單座設計，機身長度17.6米，採用兩台渦扇19系列矢量中等推力渦輪風扇引擎，掛載能力8噸，作戰半徑1350公里，極限速度2.2馬赫，具超音速巡航性能。殲35正面的雷達反射截面積僅0.01平方米，與美國F35同為第五代隱形戰機。

外媒稱，殲35艦載型已開始小批量生產，預計年產12架。標配武器是射程超過200公里的霹靂15空對空導彈。專家推測，未來解放軍空軍可能準備300至400架殲35，作為中型機與現役殲20搭配，提高戰力和靈活性。

未來殲35可能像F35一樣發展出不同子型號：殲35A是空軍常規版本，殲35B具備短距起飛及垂直升降能力，殲35C或為彈射、滑躍兩用型，另有出口版本。隨着福建艦的正式服役時間臨近，殲35的彈射型將成為其主要艦載戰機。

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