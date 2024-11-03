明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

殲35參下周珠海航展 伙殲20騷肌 料入列後首正式亮相 節目單有飛行表演

【明報專訊】第十五屆中國國際航空航天博覽會（2024珠海航展）將於11月12日至17日在廣東珠海舉辦。昨日，解放軍殲10C戰機、運20運輸機、運9偵察機，以及無人偵察機無偵7、無偵10等先後抵達珠海金灣機場。不過這些只是先頭部隊，備受關注的裝備陸續有來，根據網傳參展清單，殲35A隱形戰機將在航展飛行表演，是殲35入列部隊後首次正式公開亮相，有望與另一款隱形戰機殲20「同場較量」。

「央視軍事」報道，昨日午間開始，多架解放軍戰機抵達珠海。首先飛抵的是目前空軍「空中三劍客」之一的殲10C。作為航展常客，這次它將在地面靜態展示。下午3時許，無偵7（翔龍無人機）無人偵察機、無偵10無人機也陸續降落，準備參展。隨後，被稱作「胖妞」的運20，搭載機務人員和裝備抵達；「鯤龍」兩棲大飛機亦順利降落。

無偵7無偵10抵展區

無偵7是中國自主研發的一款高空無人偵察機，可執行邊境偵察和領海巡邏等任務。無偵10有突出的偵察和電子戰能力，前身是「風影」無人機，機身長9米，翼展18米，配置兩台渦扇引擎，飛行高度約1.5萬米，具有高空高速、長航時、長航程、低可探測性等特點，能在數百公里外截獲電磁目標。此外，彩虹系列無人機也已運抵戶外展區，正在佈展。還有網民拍攝到可攜帶12枚炸彈的「投彈無人機」。

航展開幕前夕，網上傳出一份參展清單，其中解放軍空軍的參展戰機型號中，「殲35A」赫然在列，預計將是殲35的首次曝光。「殲」字頭顯示已裝備軍隊，殲35A成為中國空軍繼殲20後第二款隱形戰機。清單顯示殲35A將進行5分鐘飛行表演。此外，殲20也在飛行表演（動態展演）的名單中。

解放軍空軍副司令員俞慶江此前表示，今年航展上，空軍近年發展的新型戰機會公開露面。因此，除了殲35，不少網民更期待能見到神秘的轟20。轟20是空軍2016年立項研製的下一代遠程戰略轟炸機，估計作戰半徑可達5000公里，擁有出色隱形性能並可實施遠程對地核彈攻擊，被認為是中國軍事戰略的重要里程碑。轟20至今未有確實公開消息，今年有外媒披露研製已近尾聲。目前網上清單未見轟20在列，不過航展期間的場邊活動，或會相關消息披露。

中俄五代隱形機或首同台「較勁」

根據清單，俄羅斯今年將會派出強大陣容參加，「俄羅斯勇士」飛行表演隊駕駛蘇35戰機飛行表演。清單還顯示，俄軍將派一架蘇57E隱形戰機，於航展期間做靜態展示。如是，中俄五代隱形戰機或將首次同台「騷肌肉」。

一批來自法國、美國等國家的飛機模型、引擎模型等航展物資上周也已運抵，主要包括空中巴士、普惠（P&W）等參展商的飛機模型、引擎模型及展台展架。本屆航展吸引了47個國家和地區超890間企業參展。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕轟-20 無人偵察機 殲-35 2024珠海航展

上 / 下一篇新聞