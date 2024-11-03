殲35參下周珠海航展 伙殲20騷肌 料入列後首正式亮相 節目單有飛行表演

「央視軍事」報道，昨日午間開始，多架解放軍戰機抵達珠海。首先飛抵的是目前空軍「空中三劍客」之一的殲10C。作為航展常客，這次它將在地面靜態展示。下午3時許，無偵7（翔龍無人機）無人偵察機、無偵10無人機也陸續降落，準備參展。隨後，被稱作「胖妞」的運20，搭載機務人員和裝備抵達；「鯤龍」兩棲大飛機亦順利降落。

無偵7無偵10抵展區

無偵7是中國自主研發的一款高空無人偵察機，可執行邊境偵察和領海巡邏等任務。無偵10有突出的偵察和電子戰能力，前身是「風影」無人機，機身長9米，翼展18米，配置兩台渦扇引擎，飛行高度約1.5萬米，具有高空高速、長航時、長航程、低可探測性等特點，能在數百公里外截獲電磁目標。此外，彩虹系列無人機也已運抵戶外展區，正在佈展。還有網民拍攝到可攜帶12枚炸彈的「投彈無人機」。

航展開幕前夕，網上傳出一份參展清單，其中解放軍空軍的參展戰機型號中，「殲35A」赫然在列，預計將是殲35的首次曝光。「殲」字頭顯示已裝備軍隊，殲35A成為中國空軍繼殲20後第二款隱形戰機。清單顯示殲35A將進行5分鐘飛行表演。此外，殲20也在飛行表演（動態展演）的名單中。

解放軍空軍副司令員俞慶江此前表示，今年航展上，空軍近年發展的新型戰機會公開露面。因此，除了殲35，不少網民更期待能見到神秘的轟20。轟20是空軍2016年立項研製的下一代遠程戰略轟炸機，估計作戰半徑可達5000公里，擁有出色隱形性能並可實施遠程對地核彈攻擊，被認為是中國軍事戰略的重要里程碑。轟20至今未有確實公開消息，今年有外媒披露研製已近尾聲。目前網上清單未見轟20在列，不過航展期間的場邊活動，或會相關消息披露。

中俄五代隱形機或首同台「較勁」

根據清單，俄羅斯今年將會派出強大陣容參加，「俄羅斯勇士」飛行表演隊駕駛蘇35戰機飛行表演。清單還顯示，俄軍將派一架蘇57E隱形戰機，於航展期間做靜態展示。如是，中俄五代隱形戰機或將首次同台「騷肌肉」。

一批來自法國、美國等國家的飛機模型、引擎模型等航展物資上周也已運抵，主要包括空中巴士、普惠（P&W）等參展商的飛機模型、引擎模型及展台展架。本屆航展吸引了47個國家和地區超890間企業參展。

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