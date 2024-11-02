北京聞風：經濟外交進博會 展開放非爭地盤 ／文：鍾鳴九

297家500強參展創新高

助37最不發達國家參展

本屆進博會目前共有129個國家和地區的3496家展商參加，國別（地區）數和企業數均超上屆。參展的世界500強和行業龍頭企業達297家，創歷史新高。官方稱，進博會為中國國家主席習近平親自謀劃提出並部署推動。去年，習近平致信第六屆進博會曾表示，希望進博會「充分發揮推動高水平開放的平台作用，讓中國大市場成為世界共享的大市場」。

中國社科院世界與經濟研究所研究員高凌雲認為，作為推動中國高水平對外開放的平台，進博會已連續7年舉辦；通過舉辦進博會，中國向外界強調對外開放的基本國策不變，並充分彰顯中國推動建設開放型世界經濟的決心和信心。

此外，作為進博會的重要組成部分，虹橋國際經濟論壇還將發布《世界開放報告2024》及最新世界開放指數。

高凌雲認為，根據虹橋論壇連續多年發布的《世界開放報告》來看，世界整體開放形勢不容樂觀，近年的主要開放力量還是來自以中國為代表的新興經濟體；同時，發布《世界開放報告》是為了引導參會國家對該問題的關注，繼續引導推進經濟全球化。

據統計，前6屆進博會有近2500項代表性首發新產品、新技術、新服務亮相，累計意向成交額超過4200億美元；累計組織1130多家外資企業在中國各地開展精準對接。

全球化智庫高級研究員何偉文表示：「中國不但鼓勵出口，也鼓勵進口。特別是加入WTO（世界貿易組織）以後，中國貿易順差很大，在此情况下鼓勵進口是一種均衡的外貿發展方式，實現各國互利共贏。」

本屆進博會將對37個最不發達國家參加國家展和企業展提供支持，並擴容非洲產品專區，助力擴大對最不發達國家單邊開放。

學者：進博會內涵愈來愈豐富

「進博會是中國為世界提供的全球共享的公共產品」，高凌雲說。他認為，作為全球首個以進口為主題的會展，進博會是一個創新舉措。如今其內涵愈來愈豐富，除了會展，還有虹橋國際經濟論壇、人文交流、國際組織交流等，成為一個綜合性盛會，「具有一定的外交性質」。他指出，這種外交不是為了大國博弈「爭地盤」，而是互利共贏、促進交往。

文：鍾鳴九