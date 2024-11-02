粵前省長葉選平誕辰百年 王滬寧在京晤後代

央視畫面顯示，葉選平的子孫親屬10餘人與王滬寧合影，當中包括葉新福、葉新隆兩個兒子，孫兒葉丁、葉仲豪。其中，1983年生的葉仲豪曾任廣東雲浮高新區管委會主任，2020年起任廣東恆健投資公司副總經理。

座談會由全國政協副主席兼秘書長王東峰主持，政治局委員、全國政協副主席石泰峰發言。新華社報道，石泰峰「緬懷了葉選平同志的光輝一生，表示要學習他對黨忠誠的政治品格、心繫人民的赤子情懷、發揚民主的優良作風、開拓創新的進取精神」。

葉劍英長子 政協前副主席

葉選平是中共開國元帥葉劍英的長子，曾任廣東省長、全國政協副主席。葉選平2019年9月去世，享年94歲，中共中央稱他是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級革命家，我國經濟建設戰線的傑出領導人」，時任全國政協主席汪洋專程南下廣東，到廣州市殯儀館為葉選平送別。葉家後代目前已淡出政界。

根據中共有關規定，對已故的曾任副國級高幹的誕辰紀念活動，逢50周年發表紀念文章，逢百周年由中央有關部門召開紀念座談會，誕生地舉辦小型紀念活動。