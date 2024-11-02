斯洛伐克總理訪華 建立戰略伙伴關係 稱反對歐盟加徵電動車關稅 中國對斯免簽15天

習近平對菲佐表示，雙方決定將中斯關係提升為戰略伙伴關係，將為雙邊合作注入新的強大動力。習希望新一屆歐盟機構採取積極、務實的對華政策，妥善管控分歧，避免將經貿問題政治化。菲佐稱斯方願同中方加強黨際交流和治國理政經驗交流，積極推動歐盟致力於通過對話磋商妥善處理分歧。

願加入烏克蘭危機小組

稱將助華企入歐

俄烏戰爭是菲佐此行關注點，他稱關注中方為調解俄烏衝突而付出的外交努力。新華社引述菲佐表示，斯方願加入烏克蘭危機「和平之友」小組，同中方一道，為推動政治解決危機貢獻力量。習近平歡迎斯洛伐克和更多志同道合的國家同中方一道，為勸和促談發揮積極作用。菲佐還與中國國務院總理李強舉行會談，會見全國人大常委會委員長趙樂際。菲佐對李強說，斯方反對歐盟對中國電動汽車加徵關稅，希望歐中通過對話磋商尋求妥善解決。

《聯合聲明》提到，雙方重視維護雙邊關係及中歐關係的平等性、互利性、連續性、一貫性；雙方將繼續深化中歐全面戰略伙伴關係，發揮中斯戰略伙伴關係在其中的作用；斯方願改善交通基礎設施，為中國企業及貨物通過斯洛伐克進入歐洲市場提供便利。