斯洛伐克總理訪華 建立戰略伙伴關係 稱反對歐盟加徵電動車關稅 中國對斯免簽15天

【明報專訊】國家主席習近平昨日在北京人民大會堂會見正式訪華的斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico），雙方發表兩國關於建立戰略伙伴關係的《聯合聲明》，並將建立政府間戰略對話機制；中方決定給予斯洛伐克公民15天免簽入境中國待遇。
習近平對菲佐表示，雙方決定將中斯關係提升為戰略伙伴關係，將為雙邊合作注入新的強大動力。習希望新一屆歐盟機構採取積極、務實的對華政策，妥善管控分歧，避免將經貿問題政治化。菲佐稱斯方願同中方加強黨際交流和治國理政經驗交流，積極推動歐盟致力於通過對話磋商妥善處理分歧。
願加入烏克蘭危機小組
稱將助華企入歐
俄烏戰爭是菲佐此行關注點，他稱關注中方為調解俄烏衝突而付出的外交努力。新華社引述菲佐表示，斯方願加入烏克蘭危機「和平之友」小組，同中方一道，為推動政治解決危機貢獻力量。習近平歡迎斯洛伐克和更多志同道合的國家同中方一道，為勸和促談發揮積極作用。菲佐還與中國國務院總理李強舉行會談，會見全國人大常委會委員長趙樂際。菲佐對李強說，斯方反對歐盟對中國電動汽車加徵關稅，希望歐中通過對話磋商尋求妥善解決。
《聯合聲明》提到，雙方重視維護雙邊關係及中歐關係的平等性、互利性、連續性、一貫性；雙方將繼續深化中歐全面戰略伙伴關係，發揮中斯戰略伙伴關係在其中的作用；斯方願改善交通基礎設施，為中國企業及貨物通過斯洛伐克進入歐洲市場提供便利。