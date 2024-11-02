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滬京穗津渝辦消費月 發券助餐飲文旅體育

【明報專訊】為在今年最後一季度繼續拉動內需、促進消費，商務部昨日宣布，將聯手上海、北京、廣州、天津、重慶5個大城市，在11月舉辦中國國際消費中心城市精品消費月活動，於明日（3日）在上海舉辦啓動儀式，並在相關城市發放餐飲、文旅、體育等服務消費券等。

5城設逾70品牌「首店」

新華社報道，商務部副部長盛秋平昨在國新辦記者會表示，這次消費月是2024「消費促進年」的重頭戲。五大城市將推出50場精品首發、首秀首展活動，比如，上海將舉辦「進博首發新潮流」、重慶將舉辦首發經濟集聚區發布會等主題活動。5個城市在活動月期間，將新設70多個全球、亞洲、全國「首店」（相關品牌在該區域開設的第一家店），可以更及時地體驗新產品、新服務、新技術。

盛秋平介紹，將組織重點行人專用區、商圈、商場等，設立國際精品和國貨「潮品」專區、專櫃，推出優惠促銷活動；舉辦環球美食節、精品美食周、中華特色美食節等活動；組織5個城市發布城市漫步、入境遊、康養遊、郵輪旅遊等精品路線，組織「跟着賽事去旅行、跟着演出去旅行」等系列活動；推出系列優秀文藝演出、體育賽事活動。

推國貨潮品促銷 城市漫步路線

活動期間，一方面深入實施好消費品「以舊換新」政策；另一方面，商務部將會同相關部門，推出一批消費領域的新政策。比如，近期將研究出台推進「首發」經濟（相關企業首次發布新產品新技術等）。商務部市場運行和消費促進司司長李剛說，一般這些新產品和服務都具有時尚、新潮和高品質等特徵，有效契合消費者多樣性、高品質需求。

相關字詞﹕首發經濟 消費 商務部

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