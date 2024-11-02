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內房銷售「銀十」超「金九」 17年首次 「組合拳」政策滿月 百大房企銷售額止跌

【明報專訊】中央9月底號令各地推出房地產托市「組合拳」政策至今已滿月，多組統計數據顯示，10月全國房地產市場「止跌」，商品房銷售面積更是17年來首次「銀十」超「金九」，呈現回穩勢頭；成交量增長的城市更從一線擴向更多。市場量漲價穩，房企業績也出現積極變化，住建部昨稱樓市有望繼續保持向好態勢。

新樓成交連降15月後轉增

住建部昨日公布，10月份商品房成交按年及按月實現雙增長。住建部「全國房地產市場監測系統」數據顯示，10月份全國新建商品房網簽成交量按年增0.9%，連續15個月下降後首現「拐點」；二手房網簽成交量按年增8.9%。新建商品房和二手房成交總量按年增3.9%，為連續8個月下降後首次增長。

每年9月、10月是傳統消費旺季，內地樓市歷來用「金九銀十」形容。10月份全國新建商品房、二手房網簽成交量分別按月增長6.7%、4.5%。新華社報道，10月份是第四季度首月，一般會受9月份透支影響，今年「銀十」超過「金九」十分罕見。

北京二手房成交19月最高

一線城市增長最明顯，新建商品房、二手房網簽成交量按年分別增長14.1%、47.3%。以北京為例，10月份二手房網簽1.7萬套，按月增31%、按年增62.9%，為近19個月以來最高值；新建商品住房網簽0.45萬套，為今年以來高點。針對外界關注一線城市以外情况，住建部指有11個省份新建商品房網簽成交量按年增長，較上月增加6個；20個省份二手房網簽成交量按年增長，較上月增加兩個。

「澎湃新聞」引述廣東省城規院專家李宇嘉指出，網簽數據比認購要延遲一到兩周，部分交易將體現在11月份；預計年底市場將維持供銷兩旺的局面，全年跌幅將明顯緩解，為2025年徹底止跌企穩打下基礎。中新社報道，成交量的大幅回升推動了成交價格的走穩；中指研究院分析師孟新增表示，10月份百城新房價格漲幅略有擴大，百城二手房價跌幅收窄。

內地百強房企的住宅銷售額10月實現按年增長。中國房產信息集團數據顯示，內地100間最大房地產公司的新房銷售額10月按年增7.1%，至4355億元人民幣；按月比，10月銷售額增長73%，扭轉了9月下滑37.7%的局面。

業內指房企復蘇不均

房地產有價值重估空間

不過彭博行業研究昨發布的報告顯示，6間國有企業的房屋銷售平均增長26%，13間私營開發商的房屋銷售則平均下降24%。分析師稱，這種不均衡的復蘇突顯了由於缺乏財政支持，二手房交易和國有企業開發的房屋交易出現了傾斜。

《中國證券報》引述海通證券房地產行業首席分析師涂力磊認為，房地產穩經濟作用將重新納入政策視野，當前房地產板塊市值佔比與經濟價值不完全對等，存在價值重估空間，優質公司的優勢和價值將會愈加突出。

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相關字詞﹕政策 內地樓市 止跌回升

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