「康妮」消散 浙閩蘇14河流發洪 滬罕見11月大暴雨 蘇州河瀕漫堤

受「康妮」和冷空氣共同影響，福建寧德、浙江溫州和台州等地降特大暴雨，上海、江蘇多地也出現罕見的11月大暴雨天氣。

滬未放颱風假 市民多抱怨不便

浙轉移逾28萬人 多地停航

上海昨日風雨交加，不過由於未受颱風直接吹襲，市民正常上班上課，紛紛在網上稱出行多有不便。受天文大潮頂托，上海市區排水不暢，蘇州河昨日中午接近漫堤，部分親水平台被淹沒。上海市水務局、市防汛辦表示，親水平台設計允許被淹，其後還有二級防汛牆，着市民不用擔憂。

浙江省沿岸也出現高潮位和大風浪，多地有大暴雨，全省共轉移28.2萬人，累計開放逾萬個避災安置場所，152條水上客渡運航線、347艘客渡船全部停航，杭州機場、寧波機場分別取消70個、31個進出港航班。福建方面，前晚開始多市已橫風橫雨，莆田有大塊太陽能板被狂風掀飛，房屋頂棚被吹落，幸未釀成傷亡。

受颱風降雨影響，浙江甬江支流甬新河及沿海珠游溪、福建閩東沿海水北溪、江蘇通揚運河等14條河流發生超警戒線洪水，太湖周邊河網區有13個站點水位超警，福建、浙江、上海沿海6個潮位站水位超警。

因應江浙滬暴雨區內太湖周邊可能發生超警以上洪水，水利部昨日召開專題會商會，分析研判「康妮」影響態勢，維持對上海、江蘇、浙江、福建4個省份的洪水防禦Ⅳ級應急響應，已派出兩個工作組在一線協助指導洪水防禦。

專家指強度少見 副熱帶高壓助北上

中國科學院院士焦念志對「封面新聞」表示，常年此時襲擊中國大陸的颱風並不多，「康妮」的路線及強度均為歷史同期少見。今年受拉尼娜現象的影響，海水溫度異常偏高，給颱風發展提供了適宜的環境；同時，今年副熱帶高壓的強度偏強且偏東，為颱風北上打開通道，「康妮」生成後沿副高邊緣向北移動。

隨着「康妮」消散，浙江、福建等省漁民今天下午可恢復出海捕撈。