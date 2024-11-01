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駐京周記：北馬中籤如中獎 後天健康靠北風

【明報專訊】被稱作「國馬」的北京馬拉松後天（周日）就要開跑了。今年的比賽起點依舊設在天安門廣場，終點是奧林匹克中心區景觀大道。北京市公安交通管理局也預告，比賽期間將對部分道路分時、分段封路。

自1981年北馬開跑以來，歷屆報名人數都在逐漸增加，今年更是逾18萬人報名，而參賽規模僅有3萬人，六分之一的中籤率，使得許多人稱「比中獎還難」。

一年22場變一日20場

記者身邊有跑了十幾年馬拉松的朋友，今年仍然沒能抽中北馬的籤，再次和北馬失之交臂。朋友說以前北馬根本不需要抽籤，報名就能跑。近些年她發現馬拉松比賽愈來愈多，而北京、上海這些大城市的馬拉松項目也愈來愈難報名，很多人只能選擇小城市的馬拉松賽事參賽。

從數據上看，馬拉松運動近十年在中國飛速發展。2011年中國舉辦的馬拉松賽事只有22場，2017年就達到800多場，2019年暴漲到1828場。就在今年10月20日當天，全國就有最少20場馬拉松賽事舉行。

經濟形勢拉動馬拉松熱潮

細數馬拉松「流行」的原因，其實和經濟形勢有很大關聯。光明網評論文章也指當人均GDP高於3500美元時，人們會選擇靜態文化消費，如看電影等；而超過5000美元時，人們會開始關注健康問題。

尤其經歷新冠疫情後，人們對自己的健康狀况開始有更多的關注，而比起需要付錢的健身房，跑步似乎是既經濟又實惠的運動。比起「有錢有閒」開始注重養生的中年人，現在的年輕人也開始注意自身健康。「更年輕，更火熱，更多元」，成為現在馬拉松賽事的關鍵詞。

現在，中國的跑者正在變得年輕，男性與女性跑者的年齡分佈中，人數最多的群體是40至44歲之間；而半程項目中，分佈在35至39歲之間的人數最多。

最近北京經常是霧霾天，北京市空氣重污染應急指揮部辦公室昨啟動空氣重污染黃色預警。查看預報，10月31日至11月2日將發生一次輕至中度污染過程。不過，北馬也不止一次在霧霾天中開跑，而難得中籤的選手們，也罕有因空氣差一些就輕易棄賽。驅散霧霾向來靠吹，後天剛好冷空氣到，北京有3至4級西北風，運氣好的話，北馬當天空氣質素或許達「良」及以上。

駐京記者 王佩凡

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