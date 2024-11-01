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首三季GDP出爐 24省增速未達全年目標

【明報專訊】內地31個省級行政區近日先後公布前三季度國內生產總值（GDP），顯示有24個省份增速低於本省年初設立的全年GDP增速目標，其中GDP總量全國第一的廣東增速僅為3.4%，湖南（4.5%）、上海（4.7%）等地也低於全國同期平均水平（4.8%）。

粵湘滬遜全國平均水平

2023年內地有17省份全年增速不達標，之後幾乎全部省份設立的今年增長目標（除天津設為4.5%）均不低於5%。

《經濟觀察報》報道，2024年前三季度，11省居民人均可支配收入增速低於本省GDP增速，相較之下，2023年僅有5省出現該現象。出現有關現象的11省，其中8個省份屬於經濟大省市。以上海來說，該市人均可支配收入名義增速由去年的6.6%下降至4.2%，降幅與海南並列全國第一。

京滬津消費品零售負增長

受收入增速放緩影響，有5個省份（北京、上海、天津、海南、青海）前三季度社會消費品零售總額出現負增長，其中上海城鎮常住居民人均消費支出同比下降1.1%。全國人均財產淨收入增速近年快速下跌，包括北京、江蘇、湖北、雲南、甘肅和青海今年前三季度的人均財產淨收入出現負增長。

經濟規模較落後的省份出現GDP增速大幅度下滑，其中海南（3.2%）、山西（1.8%）、黑龍江（2.3%）前三季度GDP增速與全年目標相差逾3個百分點。啟錸研究院首席經濟學家潘向東表示，今年全國要完成5%的GDP增速目標難度較大。野村證券測算，若想實現目標，第四季度全國GDP增速需達到5.4%。如是金融研究院院長管清友預計全年GDP增速為4.8%至4.9%。

相關字詞﹕人均可支配收入 消費降級

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