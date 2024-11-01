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「康妮」沿海北上 閩浙迎大暴雨

【明報專訊】按照中央氣象台路徑預測，颱風「康妮」今天將緊貼福建、浙江沿海北上，之後移入東海減弱為溫帶氣旋；惟路徑存在變數，其間不排除在閩浙登陸。「康妮」也將為東南沿海地區帶來持續強風暴雨，風、雨、潮和冷空氣「四碰頭」。

受冷空氣和「康妮」共同影響，今日福建東北部、浙江中東部等地將有暴雨或大暴雨，福建省、浙江省提升防颱風應急響應至Ⅱ級。

福州昨已出現12級大風及暴雨，市區多處道路樹木被吹斷。福州福清市、長樂區、平潭島等地停工停課休市，停辦所有大型活動。中新社報道，福建沿海昨共73條客渡運航線因颱風停航，涉及204艘客渡船；福州長樂機場進出港航班取消260架次，取消率74%；今明兩日途經杭深高鐵、滬昆高鐵、杭台高鐵等線路多班列車停運，包括部分來往香港及福州站高鐵班次取消。

新華社報道，昨晚至今天，浙北和浙東地區有暴雨至特大暴雨。浙江省應急管理廳防汛處副處長顏效凡表示，「康妮」雲系龐大，與冷空氣結合將給浙江帶來超出預期的大暴雨，而且正值農曆天文大潮，各地需高度關注山洪、城市水浸、風暴潮等風險。為減少農業災損，浙江搶收蔬菜3200畝、晚稻4.57萬畝、柑桔等當季水果3239噸。

上海市政府已提醒市民提前做好準備，囤水囤糧以應對可能的惡劣天氣。

相關字詞﹕小三通 颱風 康妮

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