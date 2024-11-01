東進西出穿台過 「康妮」釀3死205傷 14縣市撤萬人避雨災 部分地方今續放颱風假

南投塌樹砸貨車 外籍乘客不治

「康妮」昨午1時40分在台東縣成功鎮登陸，登陸時為強颱風級，台灣氣象署稱登陸時最大風速是每小時157公里；晚上6時40分，「康妮」從雲林縣離開台島時強度減為颱風級，向閩浙沿海逼近。預計今天中午台灣才會脫離暴風圈，台灣國防部長顧立雄昨主持應變會議，要求各作戰區待命，隨時投入風災救援工作。

截至昨晚，「康妮」在台灣造成3688宗災情，桃園市最多，多為道路樹木傾倒、民生基礎設施受損。在位處台灣中部的南投縣，一輛小貨車昨行經仁愛鄉路段時，邊坡樹木突傾倒壓向車頭，副駕駛座56歲外籍女子重傷不治，男司機輕傷。台北內湖區文德路一名男子駕駛電單車時，遭電線杆砸中不治。新北市一名陳姓男子颱風天修繕屋頂，不慎從5樓墮下死亡。

台東港口最少20漁船沉

台東昨日正面受襲，成功鎮港口內最少20艘漁船沉沒，蘭嶼海邊長浪激起十幾米高巨浪。當地多處停電，鄰近成功鎮的池上鄉多處電線杆和樹木倒塌，有居民對本報表示由下午至當晚仍未復電。著名景點伯朗大道路牌被吹倒在路中央，「伯朗爺爺」也不敵強風，被吹到稻田裏。

同樣位於台灣東部的宜蘭、花蓮風雨強勁。由前日至昨午1時，宜蘭縣鴛鴦湖錄得雨量1085毫米；員山鄉七賢社區水浸，最深處達腰部。花蓮多處淹水無法通行，街道電線杆倒塌、貨車翻覆，多間鐵皮屋屋頂被吹掀。

新北市災情嚴重，板橋區慈惠宮牌樓昨下午突然倒塌；新莊區仁愛街晚上有大片鐵皮屋頂遭強風吹落後，直立緊貼公寓牆面。警方說，所幸無人受傷，市府拆除大隊派員拆除。

新北鐵皮屋頂遭強風吹走

今日部分縣市地區繼續停工停課。全台各地航班、台鐵、高鐵、捷運受不同程度影響，部分公路因泥石流及落石封路。統計至昨晚8時，入境航班取消138班，出境航班取消129班，共取消267航班，另有28架次轉降濟州、沖繩、新加坡、香港、高雄、松山等鄰近機場。香港機管局指截至昨午，有51班由香港來往台北、台中及高雄的航班取消。

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