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代孕女維權掀爭論 「失敗」後懷孕遭棄 眾議人倫法律利益

【明報專訊】內地互聯網近期接連有「代孕」爭議話題衝上熱搜榜，其中，一名「代理孕母」到四川成都接單代孕，移植胚胎後被判定「不成功」，代孕機構決定放棄，但她事後回家卻發現懷孕，女子因此展開維權。事件曝光後，成都當局昨通報稱已開展調查。這宗代孕糾紛激發的爭論議題相當多元，從法律、利益、倫理、人性到人口危機都有人談論，意見不一。

周三，內地知名打拐義工上官正義在微博發文，稱一名剛生育完3個多月的28歲女子小娟，因為缺錢在8月底經人介紹去成都做代孕，約定酬勞是24萬元人民幣。她被安排去貴州貴陽移植胚胎後，身體檢查發現其中的指標「血值」沒翻倍，代孕機構便放棄讓其回家；小娟回家後卻發現懷孕。

機構稱已另選孕母 拒付費用

為此，小娟到成都與代孕機構溝通，但對方拒絕承認，還表示原僱主已重新啟動代孕，他們不再提供小娟養胎或墮胎的費用。來自某個小縣城的小娟表示，10月19日的超聲波檢查報告顯示已懷孕，這期間沒跟其他人有性關係。「我沒錢養胎做產檢生小孩，也沒有錢回家。」小娟希望代孕機構能夠付款給她墮胎，並給予懷孕後的營養費和誤工費。

不過，代孕機構的聯繫人王X明已無法聯繫。上官正義前日稱，小娟目前滯留成都，建議法律人士、婦聯部門給予協助。事件引發熱議後。成都市武侯區衛健局昨通報，針對網絡反映哺乳期媽媽代孕情况，該局高度重視，即聯同有關單位對相關醫療機構開展調查；一經查實，將依法依規嚴肅處理。

這是近期其中一宗爭議代孕話題。此前有媒體暗訪揭發山東青島一處「代孕實驗室」，青島官方前日通報調查結果，兩家代孕公司法定代表人叢某涉嫌犯罪已被逮捕，5名醫護觸犯《醫師法》、《人類輔助生殖技術管理辦法》被行政處罰和開除，包括終身釘牌。

律師稱女子亦違規 維權不易

在青島代孕持續發酵之際，成都的代孕糾紛引發更大的議論。河南刑事辯護律師付建對湖南《瀟湘晨報》表示，代孕機構或構成「非法經營罪」、「非法行醫罪」，責任人可能受刑事處罰；醫療機構和醫務人員若參與其中，亦會被行政處分，甚至追究刑事責任。

至於代孕女子，儘管其行為不違背內地《刑法》，但違反了《人類輔助生殖技術管理辦法》以及《民法典》中關於公序良俗的規定，代孕行為不被法律認可，其權益很難得到法律保障。至於委託代孕的客戶也違反法律規定，破壞了社會倫理道德；但不直接構成獨立的刑事罪名。

網民對有關事件意見紛紜，在上官正義的帖子下方，網民「颯佛」的留言「真服了，根本沒人強迫她」得到最多人贊同。微博帳號「貓耳番」說，「每一個生命都值得被尊重地誕生，而非成為交易的商品」。也有人發出疑問：「代孕出生的孩子是如何獲得合法的出生證明的？」「那麼多代孕產業鏈中被退貨的孩子，都哪去了？」認為當局須認真調查。

引網民合法化討論

評論：「窮人富人兩物種」 物化女性

許多網民譴責代孕僱主心存「包生男孩」思想，但也有網民回應說，社會有「真實需求」，包括夫婦女方不孕、同性戀組合等，還有一部分不願生的當下年輕人。「泠尹最依人」稱，同事結婚8年，為了要一個孩子，「花的錢遭的罪，沒法說」。也有部分意見提出，應該代孕合法化，或許能解決人口危機。

廣東法律人「御史書童」直言，有人認為代孕合法後，富人方便、窮人賺錢，但是，「人生而平等，人社會地位有高低之分，但是起碼要在法律上守住平等的底線」，一旦代孕合法化，「長此以往，窮人和富人之間，或許都是兩個物種了」。

《中國婦女報》昨評論稱，代孕是對女性身體和生育職能的物化和貶低，高額的利潤使得非法代孕形成產業鏈，治理此類非法亂象必須下猛藥。

明報記者

（熱搜話題）

相關字詞﹕法律責任 倫理 維權 代孕

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