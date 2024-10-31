加國解禁 與華直航年底漸增班

加拿大運輸署當地時間28日發公告稱，加交通部長在外交部長的指示下，撤銷當局2022年2月頒布的中加直飛航班限制措施，包括取消北京與加拿大之間的直飛航班，以及中加往返航班每周不得超過6班等，並移除對中國國際航空、首都航空、東方航空、南方航空、海南航空、四川航空、廈門航空等多間中國航空公司的限制條件。

據《中國民航報》報道，中方航空公司也正加快增班計劃申請，兩國直飛航班增加將有助於滿足雙方人員往來和經貿需求，推動中加航空運輸市場進一步恢復。中加兩國民航部門進行了多輪磋商。外交部新聞發言人林劍昨表示，中方對發展中加關係的立場是一貫和明確的，希望加方繼續為兩國正常人員往來創造良好條件。中國外長王毅7月會見到訪的加拿大外長喬美蘭（Melanie Joly），雙方同意改善關係。

據航班數據平台「航旅在線」數據顯示，中國飛往多倫多的搜索熱度較上周增加110%，飛溫哥華增加1.5倍，熱門出發地包括廣州、上海、北京，熱門目的地為多倫多、溫哥華。機票預訂平台「去哪兒」大數據研究院分析認為，中國的航空公司最快會在農曆新年前增加中國和北美的航班，有助票價降低。目前中加直飛航班價格約為單程5000元人民幣（約5454港元）。

直航班次現僅2019年一成

另據路透社報道，目前中加直飛航班數量仍未恢復至疫情前水平，僅為2019年約一成，當時加拿大航空每周有多達35班機飛往中國，中國航空公司每周運營76班往返航班。自俄烏戰爭以來，加拿大的航空公司須繞開俄羅斯空域導致飛往中國的航線運營成本增加，中國的航空公司則不受影響。