學者：中歐關係「壓艙石」弱化

分析稱踏經貿衝突爆發期

較早前，中國已宣布對歐盟進口的豬肉及豬副產品、乳製品等發起反傾銷、反補貼調查。外界擔憂，中歐電動車貿易爭端會否引發一場貿易戰。

「上觀新聞」引述丁純稱，中歐互為對方第二大貿易伙伴，對話合作仍是中歐關係的主基調，「雙方在數字經濟、綠色經濟等領域合作前景廣闊」。加上美國大選在即，持「孤立主義」傾向的候選人有可能再次上台。如果中歐真的陷入全面貿易戰，這對歐盟來說也是難以承受的局面。他稱，中歐雙方透過談判、尋求妥善解決爭端的可能性仍然存在。

復旦大學中歐關係研究中心副主任簡軍波對「澎湃新聞」表示，經貿關係是中歐關係的「壓艙石」，歐盟對華經貿聯繫的弱化與衝突加劇，令「壓艙石」的功能隨之弱化。他稱，高關稅措施，可能成為誘發中歐整體關係不穩定的因素。

歐盟對華經貿政策受美國影響，在即將舉行的美國大選，簡軍波認為，若民主黨總統候選人賀錦麗當選，歐美關係將具有可預見性，歐美在協調對華經貿立場上的意願也能繼續保持。若特朗普上台，他在對外政策慣於採用單邊主義。歐洲將其安全力量投射到亞太地區的意願受阻遏，有利確保中歐經貿交流有一個相對穩定的安全基礎。