對華電車關稅生效 中歐續洽替代案 加徵上汽35.3%最多 京：已向世貿提訟

歐盟27國上月通過對中國電動車加徵最高35.3%的額外關稅，歐盟委員會29日發公告稱，這項為期5年的反補貼關稅在隔天正式生效。

比亞迪吉利徵17%與18.8%

公報稱，委員會認定中國電動車價值鏈受益於「不公平補貼」，對歐盟電動汽車生產商造成「經濟損害威脅」。對於接受歐盟抽樣調查的3間中國車企，比亞迪、吉利汽車及上汽集團將被分別徵收17%、18.8%與35.3%的反補貼稅。特斯拉（Tesla）申請了單獨審查，加徵關稅稅率為7.8%。公告同時表示，歐盟和中國將繼續努力尋找符合世貿組織規則的替代方案。

這筆反補貼稅要再加上歐盟對進口車所徵的一般關稅10%，才是總關稅成本。雖仍遠低於美國、加拿大宣布對中國電動車加徵至100%的關稅，但已破了歐盟過去開徵懲罰性關稅的紀錄。

對此，商務部強調中國「對裁決結果不認同、不接受」，已就此在世貿組織爭端解決機制下，提出訴訟。發言人表示，目前雙方技術團隊正進行新一階段磋商，希望歐盟以建設性態度與中國共同推進，盡快達成雙方均可接受的解決方案，避免貿易摩擦升級。

德：盼藉外交手段緩貿易緊張

一直反對徵稅的德國表示，柏林支持歐盟與中國正在進行的談判，並希望通過外交手段緩解貿易緊張局勢，同時保護歐盟工業。

此前，中歐雙方就價格承諾方案多輪談判。價格承諾方案是加徵關稅的替代選項，具體是指電動汽車的中國和外資車企提高產品售價，同時限制出口數量，從而保護歐盟汽車產業不受衝擊。

替代案加價限出口 明起再談判

路透社報道，雖然歐盟委員會曾表示，歐中仍存在明顯分歧，但雙方正考慮有關最低價格承諾方案，並在同意11月1日舉行新一輪談判。

彭博社引述知情人士稱，中方尚未提出符合歐盟嚴格要求的建議，包括符合世貿規則、以及與關稅措施取得相若效果的方案。不過談判最近幾天取得進展。消息人士並稱，北京似乎專注於為受到最高關稅打擊的國有製造商上汽集團爭取更好的方案。目前，上汽被徵收35.5%的反補貼稅，屬車企中最高。

上汽集團表示，歐盟委員會調查涉及商業敏感信息，對補貼認定存在錯誤，並忽略上汽集團提交的部分關鍵信息和抗辯意見。上汽集團計劃在歐盟法院提起訴訟，維護自身合法權益。

中國電動汽車在新冠疫情期間「登陸」歐洲，在當地市場快速增長。2019年，只佔歐盟純電動汽車市場0.4%的份額，到2023年已達7.9%，銷量規模增長20倍。

中國海關的數據顯示，今年9月，中國汽車品牌向歐盟27國出口了60,517輛電動汽車，較去年同期大升61%，是有紀錄以來的第二高水平。

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