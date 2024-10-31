康妮料今日襲台 近30年風暴半徑最大

陸發黃色預警 閩停51客渡運航線

「康妮」外圍雨帶前昨兩日已影響台灣，台國防部昨指出，因應颱風可能對台灣東、南部等地區造成影響，台軍部隊目前災防待命總兵力約3.6萬人，將在確保官兵安全前提下，做好各項防颱與災害防救準備工作，確保民眾生命財產安全。

大陸中央氣象台昨10時發布颱風黃色預警，預計「康妮」在台灣登陸後向浙閩沿海靠近，不排除登陸或擦過福建和浙江沿海的可能。

福建海事局同時間啟動防颱風二級響應，截至昨上午11時，福建沿海共有51條客渡運航線、102艘客渡船停航，其中泉金、兩馬、黃馬「小三通」客運航線停航，廈金「小三通」客運航線當天部分船班取消，今日全天停航。經過福州的部分動車今日下午2時至明午停運。福州啟動防台風三級響應，廈門、漳州兩地發布颱風藍色預警。此外，平潭所有景區景點昨下午5時起全部關閉。