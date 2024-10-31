南沙線通車 深中通道連三市 深廣車程最快20分鐘 跨市巴士同步開

明報記者 陳子凌

南中高速主線全長21.6公里，連接南沙港快速與江中高速；作為支線，長10.8公里的南沙線則把南沙港快速及南中高速接駁上深中通道，通車後，從南沙線往深圳前海只要大約20分鐘，並實現一條深中通道連結廣深中三市。

巴士每半鐘一班 車程1時10分

同日來往南沙蕉門公交總站及深圳前海灣地鐵站的跨市巴士亦通車。該路線營運時間為每日上午7時至晚上9時30分，每半小時一班，單程每位25元，在南沙設橫瀝地鐵站一個中途站。記者昨日乘坐該路線首班車，車上乘客有接近9成，沿途行車暢順，全程車程約1小時10分。如果以同一上落點計，較南沙線未開通時乘坐網約車走廣深沿江高速的時間相若。

有乘客表示，因南沙及深圳都有屋企，南沙線開通對其十分方便，「自從說這個月通車，日日留意住」。但亦有喜歡體驗新路線的市民說單程25元的票價有點貴，「深圳去中山的公交才18元」，覺得就算通車了，也不一定會像深中通道的公交線那樣能吸引不少乘客往返兩市。

事實上除了巴士票價高，南沙線最低也要69元的路費亦引議論。在全國十大收費最貴（以單程最低收費計）的高速大橋當中，除了150元的港珠澳大橋及80元的杭州灣跨海大橋，排第三的就是南沙線。

「我倒覺得不貴」，坐首班車去前海再轉車落香港的劉先生道，「從南沙去廣州南站要花很久時間。現在坐公交到前海，只要年底深圳地鐵13號線開通，就可以轉地鐵去深圳灣口岸，去屯門元朗一帶，比坐高鐵更便宜，時間也差不了很多。」