疑小販攤位起衝突 鄂社區書記被斬死

「紅星新聞」報道，案發上周五（25日）下午3時許，現場是宜昌市西陵區學院街道翁家堰社區服務中心，遇害的社區黨委書記、居委會主任龔某50多歲。

宜昌市第二人民醫院當日搶救女書記龔某及疑兇，龔某因救治無效離世，疑兇則獲救。宜昌市殯儀館工作人員表示，龔某遺體於事發當日就送到殯儀館，追悼會昨日上午已舉行。

據現場附近的商戶鍾先生表示，疑兇50多歲，是一名單身漢，住在案發地附近，平常會在小吃街擺攤。「小吃街在翁家堰轄區內，社區也有一定的攤位管理職責和權限。他此前找社區解決攤位問題沒有得到滿足。」鍾先生表示，疑兇酗酒，「導致患有肝硬化，心臟等方面也不是很好，也不知道案發當天有沒有喝酒」。

疑兇自殺不果 街坊多指酗酒

另有尹姓街坊表示，疑兇是個「酒麻木」（酒鬼），案發當晚，她看到警車停在翁家堰社區同心巷附近店舖門口，後來才知道發生命案。尹女士還提到，她在附近買東西時偶遇過龔某幾次，對方「正在給商戶交代工作」。

龔姓書記擔任的職位屬於事業管理崗位，案發時上任僅10幾日。10月9日，宜昌市西陵區發布社區黨組織書記「擬聘人員公示」公告，顯示招聘街道黨群服務中心綜合管理人員3名，龔某名列其中。

基層幹部頻遇害 近4個月4宗

近期內地接連有基層幹部遇害，6月24日，河北邯鄲市肥鄉區元固鎮平莊村村支書李某（39歲）被村民殺害；江西安福縣山莊鄉鄉長况海涓（44歲）9月7日落村工作時遇襲身亡；江蘇啟東市王鮑鎮久西村的網格員沈某（25歲）9月23日遇害，疑兇自殺身亡。