疑小販攤位起衝突 鄂社區書記被斬死

【明報專訊】內地又發生基層幹部遇害事件，湖北宜昌一名女性社區書記上周在社區服務中心被闖入的兇徒持刀殺害，疑兇行兇後一度嘗試自殺，終被警方制服送院。疑兇為社區附近攤販，有指兩人因攤位問題產生矛盾。當地警方稱正調查事件，不過拒絕披露更多詳情。
「紅星新聞」報道，案發上周五（25日）下午3時許，現場是宜昌市西陵區學院街道翁家堰社區服務中心，遇害的社區黨委書記、居委會主任龔某50多歲。
宜昌市第二人民醫院當日搶救女書記龔某及疑兇，龔某因救治無效離世，疑兇則獲救。宜昌市殯儀館工作人員表示，龔某遺體於事發當日就送到殯儀館，追悼會昨日上午已舉行。
據現場附近的商戶鍾先生表示，疑兇50多歲，是一名單身漢，住在案發地附近，平常會在小吃街擺攤。「小吃街在翁家堰轄區內，社區也有一定的攤位管理職責和權限。他此前找社區解決攤位問題沒有得到滿足。」鍾先生表示，疑兇酗酒，「導致患有肝硬化，心臟等方面也不是很好，也不知道案發當天有沒有喝酒」。
疑兇自殺不果 街坊多指酗酒
另有尹姓街坊表示，疑兇是個「酒麻木」（酒鬼），案發當晚，她看到警車停在翁家堰社區同心巷附近店舖門口，後來才知道發生命案。尹女士還提到，她在附近買東西時偶遇過龔某幾次，對方「正在給商戶交代工作」。
龔姓書記擔任的職位屬於事業管理崗位，案發時上任僅10幾日。10月9日，宜昌市西陵區發布社區黨組織書記「擬聘人員公示」公告，顯示招聘街道黨群服務中心綜合管理人員3名，龔某名列其中。
基層幹部頻遇害 近4個月4宗
近期內地接連有基層幹部遇害，6月24日，河北邯鄲市肥鄉區元固鎮平莊村村支書李某（39歲）被村民殺害；江西安福縣山莊鄉鄉長况海涓（44歲）9月7日落村工作時遇襲身亡；江蘇啟東市王鮑鎮久西村的網格員沈某（25歲）9月23日遇害，疑兇自殺身亡。