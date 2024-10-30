習晤芬蘭總統 願攜手維護世界和平穩定

斯圖布促勿向俄供武

習：發揮積極作用解決危機

會談昨下午在北京人民大會堂舉行，習近平表示，希望與芬蘭拓展綠色轉型、信息技術、數字經濟、人工智能、新能源等新興產業合作，構建新時期兩國互利合作新格局；中方願與芬方進一步擴大人文交流，決定將芬蘭列入單方面免簽政策範圍，歡迎更多芬蘭人來華經商、旅遊、留學。

新華社引述斯圖布說，芬方堅持一個中國原則，願與中方擴大多領域務實合作；歐中經濟緊密相聯，「脫鈎斷鏈」、「新冷戰」不符合任何一方利益，芬方願為推動歐中關係順利發展發揮積極作用。

雙方還就烏克蘭危機和巴以衝突等問題深入交換意見。習近平闡述中方原則立場，願與包括芬蘭在內的有關各方共同努力，繼續為推動和平解決危機發揮積極作用。會談後，兩國元首共同見證簽署教育、循環經濟等領域多項雙邊合作文件。雙方發表《關於推進中芬面向未來的新型合作伙伴關係的聯合工作計劃（2025－2029）》。

斯圖布昨晚在社交平台X發文表示，「我們討論的中心話題是俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。我指出，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭損害歐洲安全。中國不應向俄羅斯提供武器或武器生產所需的零件，以幫助其進行非法侵略戰爭。」

斯圖布昨還到訪清華大學，出席中芬創新企業合作委員會第五次會議開幕式，以及分別會見國務院總理李強和全國人大委員長趙樂際。結束北京緊密行程後，斯圖布將訪問上海。