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港澳載荷專家受訓3月 已融入團隊

【明報專訊】中國計劃2030年前實現中國人登月，屆時將由第四批預備太空人執行任務。中國載人航天工程發言人林西強昨表示，第四批太空人中來自香港、澳門的兩名載荷專家已於8月入隊訓練，獲安排針對性課程及食譜，目前已全面融入團隊，身心狀態俱佳。

據當局公布的登月時間表，今年11月將發射天舟8號貨運飛船；2025年將發射神舟20號、神舟21號載人飛船，天舟9號貨運飛船。2026年發射嫦娥7號、2028年發射嫦娥8號月球探測器，兩者將構成現正研究的月球科研站基本型，展開月球環境探測和資源利用試驗驗證。2030年前實現載人登月。

中國計劃在2040年前建成一個完善型的國際月球科研站，之後將建設應用型月球科研站，形成一個多功能月球基地。

林西強就國際空間站兩名太空人延遲返回一事表示，人類載人航天活動始終充滿風險與挑戰，「載人航天，人命關天」，中方對美國太空總署（NASA）高度重視太空人安全表示讚賞，預祝兩名太空人安全歸來。

遇意外可搭飛船逃生 另有緊急救援

至於中國太空站如何應對意外情况，林西強強調，中國載人航天工程常態化複核複查確保「不帶問題上天」，倘遇極端情况，太空人可搭乘在軌飛船提前返回，或由地面發射在酒泉待命的神舟20號載人飛船執行應急救援任務。

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