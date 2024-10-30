神舟19號今發射 首攜果蠅飛太空 駐天宮半年 啟86項科研試驗

指令長蔡旭哲帶路 90後首升空

中國載人航天工程發言人林西強表示，擔任神舟19號指令長的蔡旭哲執行過神舟14號任務；他時隔22個月重返太空站，成為最快執行第二次任務的中國太空人。

兩名「90後」太空人宋令東、王浩澤均為中國第三批太空人，這次是首次上太空，也是中國首次有「90後」上太空。其中，王浩澤是中國目前唯一女航天飛行工程師，也將是中國首個升空的火箭工程師和第三名女太空人，也是第二名少數民族太空人，首位是神舟10號的張曉光，兩人均為滿族。

神舟19號是太空站應用與發展階段第四次載人飛行任務，駐留太空站期間，將展開太空科學與應用實驗，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行太空站太空碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務，並展開科普教育和公益活動，以及太空搭載試驗。

林西強表示，神舟19號乘組將重點開展微重力條件下，生長蛋白晶體的結構解析、軟物質非平衡動力學等86項太空科學研究與技術試驗，覆蓋太空生命科學、微重力基礎物理、太空材料科學、航天醫學、航天新技術等領域，預計在基礎理論前沿研究、新材料、太空輻射與失重生理效應機制、亞磁生物效應及分子機制等方面取得成果。

中國科學院空間應用工程與技術中心研究員張偉提及，有關生命科學實驗，這次帶上果蠅，研究亞磁環境下果蠅的生長發育及行為。這是中國首次把果蠅帶上太空，但並非首次帶動物上天，神舟18號乘組就在中國太空站養魚，以斑馬魚和金魚藻為研究對象，進行國內首次在軌水生生態研究項目，取得中國在太空培養脊椎動物的突破。

將啟小鼠實驗 研人類太空繁衍

隨着實驗裝置和關鍵技術的研發攻關，未來還將在中國太空站展開小鼠實驗，包括小鼠在地面受精後在太空孕育的實驗，研究人類在太空繁衍的可能性。太空養動物並不罕見，在國際空間站上，太空人還養過鳥類、蝙蝠、壁虎等多種生物。

當局：正商訓練外國人參與飛行

林西強表示，中國正與有關國家磋商選拔訓練國外太空人參與中國太空站飛行。目前飛船、運載火箭的飛行產品質量受控，太空人狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，發射前各項準備工作已就緒，執行發射任務的長征2號F運載火箭已完成加注燃料。

神舟19號今晨升空進入軌道後，將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接天和核心艙前向端口，隨後與神舟18號太空人葉光富、李聰和李廣蘇「太空會師」，神舟18號太空人交鑰匙後，計劃於11月4日返回東風着陸場。神舟19號並將迎接天舟8號貨運飛船和神舟20號。

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