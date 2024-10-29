明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

芬蘭總統攜妻遊故宮 將向華介紹外交安全政策

【明報專訊】芬蘭總統斯圖布昨抵達北京，開啟為期4天訪華行程。斯圖布昨晚在X平台發布圖片，介紹他訪華首日與夫人一同遊覽北京故宮，表示國事訪問即將開始，他將會見中國國家主席習近平和其他國家領導人，討論重大國際議題並向中方介紹芬蘭外交和安全政策。

中國外交部發言人林劍此前表示，當前中芬關係發展良好，斯圖布抵京當天將迎來兩國建交74周年紀念日；中方願同芬方加強經貿投資、綠色轉型等領域互利合作，攜手應對全球性挑戰。

據芬蘭總統辦公室稱，除了商業代表團外，此次陪同斯圖布訪華的有芬蘭環境與氣候變化部長、農業與林業部長和外交部長等高級官員，他們將先後到訪北京和上海。芬外交部長瓦爾托寧在訪華前夕表示，「中國是許多全球和地區問題的重要參與者。不僅要討論中芬雙邊關係，還要討論影響歐洲和芬蘭安全的熱點問題」。

斯洛伐克總理將訪華6天

外界相信，斯圖布此行將關注中歐貿易爭端，以及俄烏局勢。《環球時報》引述北京外國語大學教授崔洪建稱，中歐關係近期也出現一些波動，但在經貿摩擦上，芬蘭仍保持相對客觀的立場。比如在歐盟對華電動汽車加徵反補貼稅的投票中棄權。林劍昨宣布，斯洛伐克總理菲佐將於10月31日起訪華6天。斯洛伐克對反補貼稅投反對票。

相關字詞﹕習近平 中歐關係 訪華 芬蘭 中芬關係

上 / 下一篇新聞