芬蘭總統攜妻遊故宮 將向華介紹外交安全政策

中國外交部發言人林劍此前表示，當前中芬關係發展良好，斯圖布抵京當天將迎來兩國建交74周年紀念日；中方願同芬方加強經貿投資、綠色轉型等領域互利合作，攜手應對全球性挑戰。

據芬蘭總統辦公室稱，除了商業代表團外，此次陪同斯圖布訪華的有芬蘭環境與氣候變化部長、農業與林業部長和外交部長等高級官員，他們將先後到訪北京和上海。芬外交部長瓦爾托寧在訪華前夕表示，「中國是許多全球和地區問題的重要參與者。不僅要討論中芬雙邊關係，還要討論影響歐洲和芬蘭安全的熱點問題」。

斯洛伐克總理將訪華6天

外界相信，斯圖布此行將關注中歐貿易爭端，以及俄烏局勢。《環球時報》引述北京外國語大學教授崔洪建稱，中歐關係近期也出現一些波動，但在經貿摩擦上，芬蘭仍保持相對客觀的立場。比如在歐盟對華電動汽車加徵反補貼稅的投票中棄權。林劍昨宣布，斯洛伐克總理菲佐將於10月31日起訪華6天。斯洛伐克對反補貼稅投反對票。