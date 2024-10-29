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政治局審中央機關及金融單位巡視報告 促化風險守安全底線

【明報專訊】中共中央總書記習近平昨主持政治局會議，審議《關於二十屆中央第三輪巡視情况的綜合報告》。會議指出，從巡視情况看，中央和國家機關、中管金融單位「存在一些問題」；要着力防範化解重點領域風險，牢牢守住安全底線。

本輪巡視4月初開始，共巡視22個中央和國家機關、12家中管金融企業，包括人民銀行、金融監管總局、中證監、外匯管理局、上交所、深交所、中國進出口銀行、工行、農行、中行、建行、交行、中信集團、中人壽、太平保險等。

巡視組在本月17日的巡視反饋會議上指出，被巡視的黨組織存在的問題，包括統籌發展和安全存在不足，風險意識不強，防控機制不健全；一些重點領域廉潔風險比較突出等。

政治局昨強調要嚴肅認真抓好巡視整改，強化「一把手」和領導班子成員的政治責任。會議提出，各級黨委（黨組）要敢作善為、攻堅克難，為黨分憂、為國盡責；要增強憂患意識，統籌好發展和安全，着力防範化解重點領域風險，守住安全底線；要持續保持懲治腐敗高壓態勢，剷除腐敗滋生的土壤和條件。

習：增中華文化影響力 拓網絡外宣

政治局會議昨亦就「建設文化強國」進行集體學習。習近平強調，要不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力；推進國際傳播格局重構，創新開展網絡外宣 ；廣泛開展形式多樣的國際人文交流合作。

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