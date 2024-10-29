京漢疑報復遭辭退 小學外斬5人

3童2大人傷 事後增安保

本報記者昨晚到事發現場觀察，地面血迹已被冲洗乾淨，周邊警察明顯增多，有警員拖警犬巡查。周邊居民仍在議論事件，有人稱對快退休的兇手犯案表示不解。

事發當日下午3時20分，網傳短片顯示，現場一名背着背囊的年輕人躺在地上，身上及地面有血迹；有家長抱住一名女學童，用衣服幫她按住傷口；疑兇在不遠處被民眾制服，其臉上和附近地面也有大量血迹。海淀警方的通報僅稱地點位於北京海淀區萬泉莊路和萬柳中路交界處，未提及案發地點在小學門口、傷者有小學生等信息，而地圖顯示案發地點是中關村第三小學。

官方通報未提小學門口

「北京時間」報道，疑兇斬傷多名孩子和家長，隨後被學生家長制服。有北京網民指出，3名受傷學童中有兩人傷勢嚴重；兩名大人傷者是家長和棒球教練，是制服兇徒過程中受傷。網上流傳，疑兇是遭辭退的中關村三小前保安員，用菜刀犯案報復。

中關村第三小學地處中關村科技園核心地帶，有4個校區。中關村聚集北京大學、清華大學等多所內地頂級學府，以及微軟、百度等科技企業，中關村三小被認為是當地中產家庭首選的名校。

兩月內4校外傷人案

這是「9·18」深圳日本學童遇害案以來，內地公布的第四宗發生在學校周邊傷害案。10月8日，一名60歲男子在廣州天河第一小學門口斬傷兩名學生及一名保姆；17日，福建漳州雲霄實驗小學大門遭一輛起火私家車衝撞，司機死亡8人受傷。此外，上海松江區沃爾瑪超市9月30日遭一名雙刀漢闖入隨機傷人，造成3死15傷。

明報記者