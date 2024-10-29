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蘇首名農民縣官宋世敏被捕 人稱「三蟒」 曾評十大優秀人才

【明報專訊】江蘇連雲港公安局近日通報稱抓獲宋世敏犯罪團伙，向社會徵集其犯罪線索、證據，有關告示貼滿當地街頭後掀起極大關注。宋世敏是農民企業家，曾任連雲港市贛榆縣（現贛榆區）副縣長，被當地傳媒稱為「改革開放後江蘇第一個直接從農民中選出來的副縣長」，惟在贛榆「一手遮天」，能左右地方官員任免。

警遍貼告示徵4主犯犯罪線索

連雲港市公安局成立「6·19」專案調查組，在贛榆各地街頭張貼公告，上附4名疑犯資料，均為贛榆區青口鎮宋口村人，依次是69歲的「三蟒」宋世敏、71歲的「二蟒」宋世團、44歲的宋忠柏和55歲的祁德朵。

公告稱，為徹查該犯罪團伙的犯罪事實、保護受害人，向社會公開徵集線索，請相關的受害人、知情人，包括企事業單位、社會團體，積極向公安機關控告、舉報。本報記者昨按公告中提供的馬警官電話號碼致電，對方聽到記者表明身分後立即掛斷。

「極目新聞」報道，贛榆區民眾稱宋世敏在當地「一手遮天」，一度能影響贛榆官場的人事任用。一名宋口村村民對此有所顧忌，表示「不能多說」。宋氏兄弟在當地人稱「城東三蟒」，宋世團、宋世敏是兄弟，宋忠柏是宋世敏兒子。《新京報》稱公告4名疑犯關係親近，宋世敏早年經營水產養殖企業，工廠曾有近兩百名員工，一年賺幾千萬元（人民幣，下同）。

民眾稱一手遮天 左右地方官任免

「大眾網」曾報道，宋世敏1995年起任宋口村黨支部書記，兩次賣掉私家車籌資發展集體經濟，1999年組建當時江蘇唯一一間省級水產苗種企業「江蘇榆城集團」，註冊資金達1.5億元，帶領宋口村脫貧致富，1998年被國務院發展研究中心命名為「蘇北第一村」，宋世敏2000年被評為「全國農民十大優秀人才」。宋世敏2003年當選副縣長後，仍長期擔任江蘇榆城集團董事長，持股比例超70%，但該公司2022年和2023年均為0人參保，辦公電話是空號。

昔官媒宣傳 領村脫貧致富建蘇北第一村

警方未提及宋世敏團伙是否涉及黑社會、惡勢力。有網民表示，當地民眾不願多言，可見宋氏兄弟在當地勢力根深蒂固，「村民談蟒色變」。也有網民表示，警方資訊不透明，會讓人產生「打壓民企」的質疑。

相關字詞﹕民營企業 黑社會

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