整治人情、關係保障 部分縣市清退上千人

所謂「人情保」，通常指經非正規渠道利用人際關係或人情關係，使不符合社會救助條件的人獲得救助待遇。「關係保」則指利用職權、地位或特殊關係，為不符合條件的人謀取救助待遇。「澎湃新聞」昨報道，今年以來，多地拉網排查出大批「人情保」、「關係保」問題。

報道指，福建泉州南安市民政局稱，市民政局今年重點整治社會救助存在的「人情保」、「關係保」問題，5月份以來，退出低保對象1011人。在甘肅省慶陽市合水縣，全縣共清退不符合低保享受條件392戶1304人；在山西省呂梁市文水縣，自集中整治開展以來，取消城鄉低保對象1117人，特困供養對象95人。

此外，多地陸續披露了一批涉及「人情保」、「關係保」問題的典型案例。如江西省撫州市東鄉區，經查，王橋社區一徐姓副主任利用職務便利，隱瞞其陳姓親屬退休職工身分，違規為其申請困難補助資金。徐因此受到黨內警告處分，有關違規資金予以收繳。