整治人情、關係保障 部分縣市清退上千人

【明報專訊】今年以來，內地多個省份展開社會救助領域群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治行動，糾正「人情保」、「關係保」是重點之一。如福建泉州南安市，自5月份以來已退出低保對象上千人；在甘肅省慶陽市合水縣，共清退不符合低保享受條件392戶1304人。
所謂「人情保」，通常指經非正規渠道利用人際關係或人情關係，使不符合社會救助條件的人獲得救助待遇。「關係保」則指利用職權、地位或特殊關係，為不符合條件的人謀取救助待遇。「澎湃新聞」昨報道，今年以來，多地拉網排查出大批「人情保」、「關係保」問題。
報道指，福建泉州南安市民政局稱，市民政局今年重點整治社會救助存在的「人情保」、「關係保」問題，5月份以來，退出低保對象1011人。在甘肅省慶陽市合水縣，全縣共清退不符合低保享受條件392戶1304人；在山西省呂梁市文水縣，自集中整治開展以來，取消城鄉低保對象1117人，特困供養對象95人。
此外，多地陸續披露了一批涉及「人情保」、「關係保」問題的典型案例。如江西省撫州市東鄉區，經查，王橋社區一徐姓副主任利用職務便利，隱瞞其陳姓親屬退休職工身分，違規為其申請困難補助資金。徐因此受到黨內警告處分，有關違規資金予以收繳。