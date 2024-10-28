軍人濫用綽號稱呼 軍報促糾治

有稱副團長為團長 有稱領導「老大」

《解放軍報》的文章稱，據在基層走訪調查，軍隊人員存在稱呼不夠規範的問題。比如，不管老兵是不是班長，新兵都叫其「班長」；個別官兵把首長秘書稱為「大秘」，把上級機關參謀人員稱為「高參」等等。

這些不規範主要表現在：一是以正職稱副職，如稱副團長為團長等；二是以實職稱虛職，如稱團職參謀為「處長」等；三是任意簡化全稱，如稱「王處長」為「王處」、「林大隊長」為「林大」等；四是隨意刪減語素，如把「司令員」稱「司令」、把助理員稱「助理」等；五是江湖氣十足，如稱領導為「老大」、「老闆」，稱同事為「哥們」、「兄弟」等等。這些不規範的稱呼，有的用當面抬高對方來體現尊重之情，有的用稱兄道弟來體現戰友之誼，還有的用簡稱或昵稱來體現親近之意。這些稱呼要麼顯得不莊重不嚴肅，要麼容易助長庸俗之風，腐蝕官兵間的純潔關係。

文章指，《中國人民解放軍內務條令（試行）》第五章有明確規定，軍人之間通常稱職務，或者姓加職務，或者職務加同志。如首長和上級對部屬和下級以及同級間的稱呼，可以稱姓名或者姓名加同志；下級對上級，可以稱首長或者首長加同志。這些關於稱呼的規定，既涉及職責分工的問題，也有分級指揮、按級負責的考量，是很嚴肅的事情。

文章又稱，稱呼看似小事，實則不然。軍人之間的稱呼要規範，不但是解放軍正規化建設的必然要求，也是軍隊的特定性質所決定的。軍隊是一個高度集中統一的武裝集團，稱呼規範化是軍隊嚴密組織、統一步調、維護和提高戰鬥力所必需的。