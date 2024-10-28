昔上海首富 涉詐騙仍遭廉署通緝

滬市政府旁開食肆 發展人脈

周正毅出身基層家庭，中學畢業後子承父業進入上海電站輔機廠下轄的街道工廠擔任會計，1979年辭職下海經商，生意逐漸做大並結識從香港返滬的毛玉萍，兩人1994年在上海黃河路開設高級食肆「阿毛燉品」。因地處上海市政府旁邊，黃河路食肆在改革開放初期吸引大量政商人士光顧，該店也被稱為上海銀行界的公關食堂，周正毅據報通過「阿毛燉品」發展人脈，搭上上海政商兩界的風雲人物。

捲上海社保基金案囚16年

1997年亞洲金融風暴期間，周正毅趁低吸納大量長實股票，在股市中賺取豐厚利潤後進軍上海地產界，農凱集團成立不久便拿下大量項目，迅速崛起為上海最大的開發商之一。

中銀香港總裁劉金寶2003年落馬，周正毅受牽連，2006年刑滿出獄不足3個月再次被捕，因捲入上海社保基金案被判囚16年，2020年重獲自由。

周正毅出獄後一度高調行事，2021年在外灘設宴邀請各界名流慶祝花甲大壽並推廣其商業計劃，有6名上海東方衛視主持人參加壽宴後被指違反黨紀、嚴重缺乏政治意識，遭上海市委宣傳部處罰。

妻在港曾因詐騙判囚

周妻毛玉萍亦在香港捲入官非，2003年被捕，被控妨礙司法公正、詐騙罪成，於2008年出獄。今年5月，毛玉萍被高等法院頒令破產。高院資料顯示，申請毛破產的是澳門美高梅金殿超濠股份有限公司，去年，該公司曾追討毛逾380萬元。