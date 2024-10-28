周正毅伙網紅直播帶貨惹議 稱宣傳新疆農產品 網民形容輝煌走向落魄

綜合內地媒體報道，周正毅前天（26日）搭檔內地網紅于文紅現身短片平台「抖音」直播間，為新疆農產品「帶貨」。現年63歲的周正毅染上一頭金髮，在直播中向于文紅「表白」。周正毅說，「很多人問起，會長（指周正毅）那麼兇，你為什麼能和會長成為朋友，我說不但成朋友，可能還有另外一種朋友，大家都有這種機會，因為會長單身嗎？我也單身對嗎。」這被網民認為是「劇本」，有網民稱，周正毅將自己擺在直播鏡頭前，這很不符合昔日大佬的人設，但也表明他「放下身段」嘗試當前最熱門的電商帶貨模式。

周正毅早前在「抖音」上載影片宣傳「助農新疆」，他和于文紅一起飛赴新疆與新疆果業集團開會，商討推廣新疆農產品事宜，表示「各項宣傳工作已經基本準備妥當，未來，期望在新疆農產品的品牌建設和電商直播方面建立長期穩定的合作關係」。周正毅其他影片顯示，他不止一次到新疆洽談旅遊、文化等方面的生意。

周去年11月起活躍抖音

周正毅自去年11月開始活躍於「抖音」，目前有11.1萬粉絲。他一改往日西裝革履的形象，在影片中基本以休閒造型出鏡，內容以分享日常生活為主。網民據周上載的短片觀察發現，周正毅仍然過着奢華的生活， 手表是價值百萬的Richard Mille、衣服是LV、座駕是勞斯萊斯。

于文紅曾瞞收入罰8800多萬

與周正毅搭檔帶貨的于文紅在內地充滿爭議，她自稱5次結婚、4次離婚，曾因在直播間多次與他人罵戰遭封禁。從事醫學美容生意的于文紅本人也熱中整容，曾表示「我的臉就是我們企業的信用」。據「中新經緯」報道，于文紅是香港虞美人國際集團創始人，曾因「隱匿收入47億元（人民幣，下同，約51億港元）」被稅務機關罰款8800多萬元，也曾因虛假宣傳被杭州市場監督局處罰。

妻毛玉萍抖音分享與周經歷

周正毅直播後，不少網民湧入其妻毛玉萍的社媒帳號留言稱周正毅「變心」。毛玉萍2020年也開通「抖音」帳號，多次分享當年與周正毅的創業經歷和感情生活，目前已吸引77.6萬人關注。

不少網民表示，毛、周兩人先後加入網絡直播帶貨，是昔日上海首富「落魄」的象徵。網民也發現，「遠華案主犯」賴昌星的前妻曾明娜、因嫖娼入獄的投資人薛蠻子的妻子丁瑋等，曾經是內地負面新聞人物的家屬們，也出現在社媒平台上推廣生意。

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