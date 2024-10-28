東北氣溫斷崖式下降 華南沿海持續風雨

央視新聞報道，颱風「潭美」繼續西行，昨上午10時40分在越南峴港與順化交界附近沿海登陸。中央氣象台昨上午發布颱風藍色預警，27日至29日，華南沿海仍有持續風雨天氣，其中海南島暴雨連連。受冷空氣和「潭美」的共同影響，南海及廣東、廣西、海南島沿海將有最高9級大風。廣東雷州半島南部、海南島大部將有大雨至特大暴雨。

中央氣象台預計，內蒙古東北部、新疆南疆西部山區和北部等地部分地區今有小雪或雨夾雪，部分地區有中到大雪，局部地區暴雪。今天，內蒙古東北部、黑龍江西北部和東南部、吉林中東部、遼寧北部和東部、新疆南疆盆地和東部、青海北部、甘肅南部、川西高原北部等地部分地區有小雪或雨夾雪。

而一股弱冷空氣正在影響北方地區。降溫區域將繼續向東、向南轉移，東北大部分地區降溫明顯，最高氣溫20℃線將南落至河北南部、江蘇南部一帶。大城市中，瀋陽的氣溫將從昨最高16℃斷崖式下降至8℃。

不過短暫降溫過後氣溫還會逐步回升，預計本月底前中國沒有明顯的冷空氣活動，長江以北地區氣溫總體以偏高為主。