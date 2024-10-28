深官方培養鴻蒙人才 華為推開發者激勵計劃

《深圳商報》昨報道，深圳市人社局的鴻蒙數字技能人才專項培養計劃， 推出「線上+線下」鴻蒙人才示範培訓，每年培訓超3000人。線上培訓平台對接鴻蒙認證，鼓勵從業人員免費參加培訓並考取鴻蒙認證，線下基地聘請行業專家，結合實際案例打造面向社會共享的鴻蒙「培訓包」，設置的21個典型訓練任務，幫助學員掌握鴻蒙技能。

每年培訓逾3000人 對接鴻蒙認證

另外計劃還會引導行業力量，推動開發鴻蒙人才培養的團體標準，鼓勵企業、行業協會及教育機構設立職業技能培訓平台，提供最高100萬元獎補資金。探索建立鴻蒙人才評價標準，把鴻蒙評價考核納入培訓補貼範圍。

供資金鼓勵企業機構培訓 最高100萬人幣

培養計劃還將持續聚焦「支撐產業、促進就業、服務人才」工作，為人才提供更多施展才華的平台。報道指，深圳市人社局將舉辦鴻蒙技能競賽，同時組織學員與名企、名校、名師開展講座、技術交流、就業招聘等系列活動，全面激發鴻蒙數字技能人才創新活力。引導企業在同等條件下，優先聘用認證鴻蒙學分人才，促進鴻蒙人才提職加薪，實現高質量就業。

華為則已推出鴻蒙原生應用開發者激勵計劃，在10月10日至年底完成鴻蒙原生應用、元服務開發，並正式上架至 HarmonyOS NEXT（原生鴻蒙操作系統） 應用市場，將有機會獲得最高10萬元獎勵，還有專屬流量扶持和紀念勳章等，以鼓勵開發者積極投入鴻蒙原生應用開發，加速應用上架。

逾1.5萬鴻蒙原生應用上架

2019年8月9日，華為正式向全球發布鴻蒙操作系統。今年1月18日，華為推出了HarmonyOS NEXT的開發者預覽版，不再兼容安卓應用，因此被外界稱為「純血鴻蒙」。根據公開數據，目前已有超過1.5萬個鴻蒙原生應用和元服務上架，且通用辦公應用覆蓋全中國3800萬多家企業，數千個政企內部辦公應用加速上線。

鴻蒙相對於蘋果仍有很大差距。根據蘋果公司官方發布的2022年App Store 透明度報告，截至2022 年，在App Store 上共有178萬多個應用程序。